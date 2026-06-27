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U srpskoj istoriji postoji jedan datum koji nepogrešivo služi kao filter istine, prelomna tačka i svedok sudbonosnih odluka. Vekovima unazad, od Kosovskog boja, preko Sarajevskog atentata, pa sve do savremenih političkih lomova i izručenja državnika, 27. jun - Vidovdan je bio dan kada se, istorijski gledano, 'sve videlo'.

Baš uoči ovog velikog praznika, ovog vikenda Beograd postaje poprište masovne političke mobilizacije. Skup pod nazivom 'Srbija jedna porodica', zakazan za danas na platou ispred Narodne skupštine, državni vrh najavljuje kao spektakl zajedništva, tehnološke budućnosti, ali i kao mesto gde će građani direktno birati državne prioritete.

Dok vlast poručuje da se uoči Vidovdana trasira put za stabilnost i budućnost zemlje, opozicija i kritičari u ovome vide zvaničan start predizborne mašinerije i marketinški odgovor na unutrašnje tenzije.

Vidovdan - simbol čežnje za slobodom i obnavljanje države

Na samom početku, Lukić je objasnio značaj Vidovdana za srpski narod:

Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

- To je dan kada se slavi knez Lazar, a na taj dan se odigrala Kosovska bitka koja je opredelila našu istoriju i budućnsot. To zajedno čini moralnu vertikalu srpskog naroda. To je deo srpskog identiteta, to što se ovaj skup održava na današnji dan govori da je potrebno poslati poruku o jedinstvu srpskog naroda, potrebno je da vlada princip ljubavi a ne mržnje - rekao je Lukić i dodao:

- Neko je posejao mržnju među nama i ona je zavladala, ali se pobeđuje ljubavlju. Sa ovog skupa treba da se pošalje poruka da je potrebno graditi jedinstvo, odnosno princip ljubavi. Potrebno je voditi dijalog i argumentima predstaviti svoje ideje. Tako treba i pobediti na izborima. Gledajte, mi smo mnogo stradali kao narod i to više ne treba.

Dragoljub Kojčić naglašava da je Vidovdan paradigma koja leži u temeljima srpskog identiteta i sveta.

- Velika je odgovornost ove sada generacije, jer su se Srbi mnogo žrtvovali za svoj narod i državu. Mi smo svašta preživeli. Stevan Mušić je čovek koj je ušao u bitku za koju je znao da je izgubljena, izgubio je glavu zato što je hteo da ostane čovek, da bude hrabar. Da li bi njemu slični želeli da se ova zemlja upropaštava ili ide dalje - pitao je Kojčić.

Foto: Kurir Televizija

Simbolika skupa

Petričković dodaje da je simbolika skupa veoma značajna jer su se razne stvari događale baš na ovaj datum:

- Mislim da se Srbija nalazi na veoma bitnoj vremenskoj prekretnici. Pokušano je da se država devastira, pored toga imali smo tešku spoljnopolitičku situaciju. Ovaj Vidovdan je jedna vrsta prekretnice u tom smislu. Ovde postoji dubok splet simboličkih elemenata koji će se koristiti. Sam termin "porodica" znači da jedan narod počiva kao porodica na vrednosnim principima, solidarnosti, žrtvi i deljenju. Svako od tih članova mora da shvati da je suština braniti porodicu - rekao je Petričković i dodao:

- Takođe imamo simbol zastave koja je odlika našeg identiteta. Sa druge strane postoje ljudi koji nisu želeli da budu deo naše porodice, koja je pružila ruku pomirenja bez obzira na vrednosno politički opus. Potrebno je misliti o jednoj porodici koja nije disfunkcionalna. Danas treba svi da stanu pod srpsku zastavu.

Sa druge strane, Ljubomir Đurić je govorio o tome da se Prvi svetski rat započeo i završio na Vidovdan, što takođe daje simboliku ovog skupa:

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Neko će reći da je zloupotreba a neko će reći da je namerno izabran taj datum. Važan je kredibilitet. Mislim da u našem društvu postoji velika podela a ne postoji simbolika koja može da pomogne da se ovo reši. Imamo krizu toga kako se gleda nacionalni interes i šta su prioriteti. Postoje različita mišljenja, a ovaj datum treba biti ujedinjujući za narod. Važno je pronaći stvari koje su zajedničke za sve nas, za čitav narod, neke neupitne stvari jer je to način da imamo temu za dijalog.

Značaj porodičnih vrednosti

Aleksandar Lukić dodao je da je potrebno napustiti antiporodičnu globalističku agendu koja je rušila vrednosti porodice:

- Džabe je sve što uradimo, ako nemamo porodicu i ako se deca ne rađaju. Rađaju se toliko da ćemo nestati za nekoliko godina. Važan je ovaj slogan koji povezuje pojam porodice. Danas treba da se radi na ideološkom, duhovnom planu koji će afirmisati porodične vrednosti - rekao je Lukić dotakavši se tehnološkog razvoja Srbije i najavljenim robotima koji će se pojaviti na skupu:

Foto: Kurir

- Roboti treba da simbolizuju napredak Srbije i u tom smisu treba spojiti porodične vrednosti i tehnologiju.

01:48 "VIDOVDAN JE DEO IDENTITETA , POSLAĆEMO PORUKU JEDINSTVA!" Gosti "Pulsa Srbije vikend" o simbolici velikog skupa: Danas treba svi da stanemo pod srpsku zastavu! Izvor: Kurir televizija

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