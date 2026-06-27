Politika
PRVI GLASALI "NAJODGOVORNIJI": Pogledajte kako teče odabir prioriteta naše zemlje - Sve više ljudi na punktovima (FOTO/VIDEO)
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Glasanje i odabir prioriteta razvoja naše zemlje počelo je na velikom skupu u centru Beograda, a među prvima su se latili olovke najodgovorniji - naši najstariji sugrađani.
Oni biraju pet od petnaest prioriteta razvoja, a mogu i dopisati primedbe i sve što ih muči.
Nakon otvaranja glasanja sve više ljudi je pristiglo na punktove da iskaže svoj stav o budućnosti Srbije.
Glasanje o prioritetima razvoja Srbije Foto: Kurir
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Kako nam je rekao Pavle Nikolić, aktivista SNS-a iz Koteža, ponudjeno je 15 tema koje se smatraju najznačajnijim za budućnost Srbije.
- Biće 10 punktova, a mladi aktivisti su tu na usluzi građanima za sva pitanja i nedoumice. Građani će imati slobodu da izraze svoje mišljenje do kraja skupa - rekao je Nikolić za Kurir.
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