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Glasanje i odabir prioriteta razvoja naše zemlje počelo je na velikom skupu u centru Beograda, a među prvima su se latili olovke najodgovorniji - naši najstariji sugrađani.

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Pogledajte ko je prvi stigao na glasanje Izvor: Kurir

Oni biraju pet od petnaest prioriteta razvoja, a mogu i dopisati primedbe i sve što ih muči.

Nakon otvaranja glasanja sve više ljudi je pristiglo na punktove da iskaže svoj stav o budućnosti Srbije.

Glasanje o prioritetima razvoja Srbije Foto: Kurir

Kako nam je rekao Pavle Nikolić, aktivista SNS-a iz Koteža, ponudjeno je 15 tema koje se smatraju najznačajnijim za budućnost Srbije.

- Biće 10 punktova, a mladi aktivisti su tu na usluzi građanima za sva pitanja i nedoumice. Građani će imati slobodu da izraze svoje mišljenje do kraja skupa - rekao je Nikolić za Kurir.

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