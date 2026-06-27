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Glasanje i odabir prioriteta razvoja naše zemlje počelo je na velikom skupu u centru Beograda, a među prvima su se latili olovke najodgovorniji - naši najstariji sugrađani.

00:18 Pogledajte ko je prvi stigao na glasanje Izvor: Kurir

Oni biraju pet od petnaest prioriteta razvoja, a mogu i dopisati primedbe i sve što ih muči.

Nakon otvaranja glasanja sve više ljudi je pristiglo na punktove da iskaže svoj stav o budućnosti Srbije.

1/9 Vidi galeriju Glasanje o prioritetima razvoja Srbije Foto: Kurir

Kako nam je rekao Pavle Nikolić, aktivista SNS-a iz Koteža, ponudjeno je 15 tema koje se smatraju najznačajnijim za budućnost Srbije.