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Veliki skup "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine polako dostiže vrhunac, a organizatori su se pobrinuli da niko od pristiglih građana danas ne ostane gladan ni žedan. Centar Beograda bukvalno miriše na tradicionalnu domaću kuhinju, a količina i bogatstvo posluženja koje je obezbeđeno za sve posetioce prevazilazi sva očekivanja.

1/5 Vidi galeriju Posluženje skup 27. juna Foto: Petar Aleksić

Da bi sve funkcionisalo besprekorno, ekipa zadužena za ketering i logistiku ništa nije prepustila slučaju. Pojedini kuvari i domaćice pripremali su se čak nedelju dana za ovaj dolazak, kako bi hrana bila sveža, pažljivo spremljena i stoprocentno domaća. Ispod velikih šatora hrana se priprema punom parom, dok je širom centra grada postavljen i veliki broj cisterni sa vodom i paketa sa osveženjem.

1/8 Vidi galeriju Gulaš i osveženje za građane koji su došli na skup Foto: Kurir

Fotoreporteri Kurira zabeležili su kadrove prave praznične trpeze na kojoj ima apsolutno svega – od raznog slanog posluženja do najfinijih tradicionalnih poslastica. U ogromnim kazanima krčka se vrhunski gulaš, dok su stolovi preplavljeni domaćim pecivima, krofnama i mirisnim kiflicama. Za ljubitelje slatkiša obezbeđene su čuvene vanilice, kao i raznorazne bombone svih oblika i boja, a za one koji bi nešto zdravije - ima i voća. Mislilo se na svaki detalj, pa građane na posluženju čekaju i orašasti plodovi, kikiriki i grickalice.