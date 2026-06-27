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Šajkače, jeleci, opanci i roboti. To su reči koje verovatno niste očekivali da pročitate u jednoj rečenici, ali je u pitanju realnost, kojoj danas svedoči ogroman broj građana ispred Skupštine.

Naime, održana je proba "Moravca" u izvođenju naših metalnih prijatelja, a kako to izgleda možete videti na snimku ispod.

01:03 Generalna proba humanoidnih robota ispred Skupštine Izvor: Kurir

Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" održava se danas ispred Narodne skupštine u Beogradu. Na skup je pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Organizatori su najavili bogat program za sve generacije, a posetioci će, između ostalog, imati priliku da učestvuju u glasanju putem posebnih glasačkih kutija i izaberu pet od 15 ponuđenih prioriteta za budućnost Srbije.