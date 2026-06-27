ŠAJKAČE, JELECI, OPANCI I ROBOTI! Pogledajte kako naši metalni prijatelji igraju Moravac ispred Skupštine, ovo je NAJJAČA SCENA do sada (VIDEO)
Šajkače, jeleci, opanci i roboti. To su reči koje verovatno niste očekivali da pročitate u jednoj rečenici, ali je u pitanju realnost, kojoj danas svedoči ogroman broj građana ispred Skupštine.
Naime, održana je proba "Moravca" u izvođenju naših metalnih prijatelja, a kako to izgleda možete videti na snimku ispod.
Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" održava se danas ispred Narodne skupštine u Beogradu. Na skup je pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Organizatori su najavili bogat program za sve generacije, a posetioci će, između ostalog, imati priliku da učestvuju u glasanju putem posebnih glasačkih kutija i izaberu pet od 15 ponuđenih prioriteta za budućnost Srbije.
Pored toga, najavljeni su brojni sadržaji za decu i porodice, tehnološke atrakcije, kulturno-umetnički program, kao i drugi sadržaji koji bi, prema najavama, trebalo da obeleže jedan od najvećih skupova ove godine.