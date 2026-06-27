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Urednica blokaderske Nove S Jelena Bulajić, komentarisala je najnovije istraživanje agencije "Faktor plus" koje ukazuje na to da, kada bi se izbori održavali u nedelju, Srpska napredna stranka bi osvojila čak 47,1 odsto glasova, dok bi zajedno sa SPS-om imali preko 50 odsto glasova i po svemu izrečenom potvrdila istinu!

- Ja nemam tu sumnju, verujem da se SNS u određenim momentima oporavio i oporavio svoj rejting i konsolidovao se u odnosu na protest prethodne godine - rekla je Bulajićeva.

Analizu agencije koju je Faktor plus uradio ovog meseca na uzorku od 1.200 punoletnih ispitanika na teritoriji Republike Srbije, a koja ukazuje na to, da ako se izbori održavaju u nedelju, Srpska napredna stranka osvojila bi čak 47,1 odsto glasova, dok bi zajedno sa SPS - om imali preko 50 odsto glasova.

Druga najjača politička snaga na izborima bila bi studentska lista sa 30,7 odsto glasova. Koalicije oko Novog DSS-a i SRS nalaze se ispod cenzusa.

SNS je zabeležila rast od jednog procenta u odnosu na prethodno istraživanje, a Studentska lista takođe skok od oko dva procenta. Prema rečima Predraga Lacmanovića, izvršnog direktora agencije Faktor plus, Srpska napredna stranka se posle svih žestokih napada stabilizovala i povratila čak i dva, tri procenta svojih glasača koji su otišli u apstinenciju.

Kurir Politika

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