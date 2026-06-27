- Došao sam da podržim predsednika Vučića jer je vredan i radan. Mnogo radnih mesta je otvorio, puteve izgradio. Ja kao pojedinac možda i ne značim mnogo, ali jedan po jedan sa ovog skupa šaljemo poruku mira, slobode, napretka sa željom da bude još novih radnih mesta i da se očuva narod na Kosovu i Metohiji.