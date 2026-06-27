Ljubomir Miljković, penzioner poreklom sa KiM, kaže da je sinoć autobusom u sopstvenoj režiji iz Istoka došao u Beograd da podrži današnji skup.
Politika
LJUBOMIR SA KiM SAM DOŠAO U BEOGRAD DA PODRŽI PREDSEDNIKA VUČIĆA: "Vredan je i radan, mnogo radnih mesta i puteva je otvorio"
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- Došao sam da podržim predsednika Vučića jer je vredan i radan. Mnogo radnih mesta je otvorio, puteve izgradio. Ja kao pojedinac možda i ne značim mnogo, ali jedan po jedan sa ovog skupa šaljemo poruku mira, slobode, napretka sa željom da bude još novih radnih mesta i da se očuva narod na Kosovu i Metohiji.
Inače, ističe i da je na glasačkom listiću maločas zaokružio penzije i podsticaje za poljoprivednike.
- Ja sam penziju imao 18.000, a sada imam 45.000 - zadovoljno će Ljubomir.
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