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Plato ispred Narodne skupštine ispunjen je sjajnom energijom, a među okupljenim građana vlada dobra atmosfera i želja da se pokaže naklonost prema politici našeg državnog vrha. Mnogi posetioci velikog narodnog sabora "Srija, jedna porodica" doneli su sa sobom jedinstvene simbole i poruke, pokazujući snažnu veru u stabilnost i napredak zemlje.

Jedan od onih koji su došli da ovekoveče ovaj istorijski dan jeste i Beograđanin Milan Pavićević. On je privukao veliku pažnju svih prisutnih jer je za predsednika napravio poseban transparent sa jasnom porukom koja glasi: "Vučić, politički genije". Milan, koji iza sebe ima veliko životno iskustvo, ponosno je raširio ovaj natpis i otvoreno objasnio zašto čvrsto stoji uz Srpsku naprednu stranku.

- Danas sam ovde da podržim rukovodstvo države za bolje sutra. Moramo da mislimo o najmlađima koji tek treba da dođu. Prošao sam mnogo toga u velikoj Jugoslaviji i u raznim situacijama. Sada napredujemo bolje nego ikad, ali moramo da se zapitamo – ne smemo da živimo ni pod čijim uticajima i moramo da razmišlao svojom glavom ko je najbolji za našu zemlju, a to je Vučić - rekao je Milan za Kurir.

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Foto: Kurir

Kurir.rs

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