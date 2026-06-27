"SLOGAN 'SRBIJA, NAŠA PORODICA' JE KRUNA POLITIKE PREDSEDNIKA VUČIĆA" Gosti Specijala Kurir televizije o velikom skupu u Beogradu: "Ovo je poziv na mir"

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Ogroman broj građana na današnjem skupu u centru Beograda bira prioritete razvoja naše zemlje, dok reka ljudi iz cele Srbije pristiže u Beograd. Narod danas bira budućnost Srbije, a širom grada organizovan je veliki broj manifestacija.

U specijalnoj emisiji na Kurir televiziji pratićemo iz minuta u minut atmosferu na velikom skupu kod Skupštine. Gosti u studiju su Stefan Krkobabić, narodni poslanik PUPS- solidarnost i Pravda, Mihailo Rabrenović, stručnjak za državu upravu i Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije.

Foto: Kurir Televizija

Vučević sa bajkerima: "Naša istorija je naš štit" Miloš Vučević uključio se u program Kurir televizije, gde je otkkrio da na dolazi na skup sa bajkerima, kojih će biti oko 3.000. Kako kažu reporteri, premašen je odziv.

- Evo nama izbora pred vratima, sad ćemo čuti šta građani zaista misle o svemu. Sutra je Vidovdan, predsednik ima važan događaj u Hramu Svetog Save. Posle na Pasuljanskim livadama - kaže Miloš Vučević i ističe da se kosovski zavet i dalje čuje i živi u srpskom narodu.

Foto: Kurir Televizija

Danas će biti važni govori održani, isitče on i dodaje da mi idemo u budućnost Srbije, ali se ne odričemo naše istorije.

- Naša istorija je štit koji nas čuva, to je naš DNK, ali naravno da želimo i da idemo u budućnost i da nam se više dece rađa - kaže Vučević.

"Slogan je kruna politike predsednika Vučića" Slogan je kruna poziva predsednika Vučića na dijalog sa svojim neistomišljenicima, kaže Aleksandra Tomić.

- Uvek imate nekoga ko se u porodici nema isto mišljenje. To je poziv na mir i stabilnost koji nam je preko potreban i jedini pravi put da bismo napredovali. Mi smo svesni kojim putem treba Srbija da ide. I svi koji se bore protiv toga sada treba da shvate da je jedini put da sednemo svi za sto u da se dogovorimo - kaže Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije.

Foto: Kurir Televizija

Predsednik je ovom listom pokazao prioritete svoje politike i brigu o građanima.

- Ja bih prvo stavila očuvanje nacionalnog identiteta i integriteta. To samostalno donošenje odluka je nešto što je donelno predsedniku i našoj državi najviše pritiska - kaže Tomić.

Pohvalio bih ideju da se pitaju građani, kaže Mihailo Rabrenović.

Foto: Kurir Televizija

- Ja sam ovo doživeo kao građanski skup, tamo je jedan fin, običan i razdragan narod. To je ta borba za zajedništvo! Treba da vidimo šta je to za Srbiju najbolji put - ističe Rabrenović.

Krkobabić je uputio molbu građanima da iskreno odaberu ono što misle da su prioriteti!

- Radilo se na svih 15 tačaka, država se ni od jedne ove tačke neće pobeći! Ova prva tačka zaokružuje sve. To je briga o ljudima - kaže Krkobabić.

01:00 BEOGRAD GORI OD ATMOSFERE: Zeleni venac preplavljen mladima, kolona svakog trenutka kreće ka Skupštini! Izvor: Kurir televizija

Rabrenović ističe da sem predsednika Aleksandra Vučića, niko ko se bavi politikom nema nikakav program, niti bilo kakvu viziju.

- Danas je veliki praznik demokratije, ja nisam stranačka ličnost, ali hoću da kažem da u ovom periodu ne vidim alternativu ni u jednoj opoziciji niti u bilo kakvom pokretu. Mi ne vidimo nikakav program niti bilo kakve kadrove - kaže Rabrenović.

Vuk Đokić za Kurir televiziju: "Ovo je velika čast za mene" Vuk Đokić, koji je sa samo 12 godina postao prvak harmonike nastupaće na skupu, a za Kurir televiziju kaže da je ovo velika čast za njega!

Foto: Kurir Televizija

- Poziv sam dobio od predsednika, veoma sam počastvovan. Ovo je velika čast i odgovornost za mene, što ću svirati pred predsednikom. Pripreme su prošle odlično! Gledajte nas i pratite - kaže mladi harmonikaš Vuk Đokić.

Uživo ispred Skupštine

Radoslav Marijanović ističe da je ovo poruka jedinstva i sloge.

03:52 Radoslav Marjanović o skupu "Srbija, jedna porodica" za Kurir: "Pre svega, važno je da pošaljemo poruku jedinstva i sloge, da se okupljamo zbog ljubavi prema našoj Srbiji - Srbiji koja napreduje, koja se gradi i koja se razvija" Izvor: Kurir televizija

- Okupljamo se zbog ljubavi i slobodarske politike. Danas očekujemo jedan veliki i miroljubivi skup gde ćemo čuti sve ono što našu zemlju pomera napred u budućnost. SNS je stranka običnog naroda i važno je da svaki građanin ima priliku da kaže šta su njihovi prioriteti! Za nas je briga o građanima na prvim mestu i želimo da ovo bude naše prioritet - kaže Marijnović.

Foto: Kurir Televizija

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