"VUČIĆ JE KREATOR SRBIJE 21. VEKA, NJEGOVA VIZIJA VODI SRBIJU NAPRED" Drecun u Specijalnoj emisiji Kurir televizije o velikom skupu: "Ljudi žele da idu napred"

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Ogroman broj građana na današnjem skupu u centru Beograda bira prioritete razvoja naše zemlje, dok reka ljudi iz cele Srbije pristiže u Beograd. Narod danas bira budućnost Srbije, a širom grada organizovan je veliki broj manifestacija.

U specijalnoj emisiji na Kurir televiziji pratićemo iz minuta u minut atmosferu na velikom skupu kod Skupštine. Gosti u studiju su Stefan Krkobabić, narodni poslanik PUPS- solidarnost i Pravda, Mihailo Rabrenović, stručnjak za državu upravu i Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije.

Foto: Kurir Televizija

Ana Brnabić: "Nikad veći skup nije bio, nikad bolja atmosfera"

Predsednica parlamenta Ana Brnabić za Kurir televiziju je rekla da će predsednik Aleksandar Vučić sam gledati šta su ljudi zaokruživali od 15 predloga za bolju Srbiju.

- Srbija je jedna porodica i uvek će pobediti! Ljudima je dosta terora i Srbija je pobedila! Mislim da je mnogo, mnogo, mnogo ljudi došlo da da podršku pokaže podršku našem predsedniku i njegovoj porodici, posebno kada smo videli šta je sve, kakvi su svi planovi bili da se on proglasi za nečoveka, za monstruma. Čini mi se da nikada veći skup nije bio i da nikada bolja atmosfera nije bila! Posebno od kada se saznala ova laž o zvučnom topu moj osećaj je da su svi dođli da mu pruže pomoć i podršku! - rekla je Ana Brnabić.

Foto: Kurir Televizija

Kako je istakla, jedva čeka govor predsednika Vučića.

- Naravno, ja jedva čekam obraćanje predsednika, njegove poruke. Ali je onako kad se viđam sa ljudima, to je njihova poruka: pozdravite nam predsednika, zahvalite mu se na borbi, zahvalite mu se na hrabrosti - kaže Brnabić.

Poruke prioriteta je sam lično pisao predsednik Aleksandar Vučić.

02:57 Ana Brnabić o skupu "Srbija, jedna porodica" za Kurir televiziju: "Srbija je jedna porodica, Srbija je pobedila i Srbija će uvek pobediti" Izvor: Kurir televizija

- Te poruke i taj plan je on sam pisao. On je to lično pisao. On je seo razmišljao i on je to napisao. Nije puštao nekog drugog ili tim ljudi da to piše. Toliko mu je važno. Tako da želim da kažem ljudima da obrate pažnju na te prioritete i da zaista kažu šta su njihovih pet prioriteta. Mogu i da upišu ako oni imaju nešto što je njima još važnije. I ja mogu da garantujem, znajući Aleksandra i znajući ga, pa svi ovi ljudi ovde, da će on to sam analizirati i da će u odnosu na to praviti plan, plan koji ćemo izaći pred izbore - kaže Brnabić.

Selaković: Ovo je poruka zajedništva i budućnosti!

- Samo kada smo zajedno Srbija može da pobeđuje. Kada smo kao jedna porodica, možemo da nižemo uspehe i Srbija može da pobeđuje, baš onako kao što je pobeđivala prethodnih desetak godina, a pobeđivala je zahvaljujući ozbiljnoj, odgovornoj, vizionarskoj politici koju je vodio predsednik Vučić i koju i dalje vodi - kaže ministar Selaković.

Ministar Selaković istakao je da je dosadašnja politika bila moguća zahvaljujući podršci građana i izrazio očekivanje da će skup biti masovan i dostojanstven, bez ikakvog nasilja. Dodao je da očekuje predstavljanje programa i politike koji će, kako je naveo, doprineti očuvanju mira i stabilnosti i učiniti Srbiju još boljim mestom za život.

Foto: Kurir Televizija

On je posebno istakao i da je briga o najmlađima posebno bitna.

- Briga o najmlađima, ono što ste rekli je nešto veoma važno i samo ministarstvo na čijem sam čelu će u ovom naročito nastupajućem periodu imati sve više i više kulturnih programa koji će biti upravo orijentisani na naše najmlađe. Bez toga nema budućnosti, nema je budućnosti ni za našu kulturu, ni za naš narod, ni za našu Srbiju - kaže ministar Selaković.

"Srbija 21. veka je Vučićeva vizija"

U studiju Kurir televizije upravo su Milovan Drecun, narodni poslanik i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Predrag Marković, istoričar.

Drecun ističe da se vidi zadovoljstvo ljudi što se nalaze na skupu.

Foto: Kurir Televizija

- Kolone tek idu, sa Novog Beograda najviše. Vučić je kreator Srbije 21. veka! Vučićeva vizija je povela Srbiju napred. Ljudi počinju i žive mnogo bolje. Ljudi neće da se vraćaju unazad. On je otvorio preko 500.000 radnih mesta. Ljudi veruju u Srbiju koja ide napred! Svi dolaze na mesto gde će im se obratiti predsednik, svi žele da čuju šta ima da im kaže - kaže Milovan Drecun.

Ekonomski razvoj se decentralizuje, grade se putevi i na istoku i na zapadu, na severu u jugu Srbije, naglašava Drecun!

01:57 Milovan Drecun za Kurir: "Uprkos paklenom vremenu i sparini - niko ne odlazi, svi čekaju da čuju predsednika" Izvor: Kurir televizija

Na ovom skupu ljude ne zanima opozicija, zanima ih kojim će putem Srbija da ide, naglašava Milovan Drecun.

"Najvažnije je da li će predsednik reći da će se kandidovati za predsednika Vlade Republike Srbije" - Meni je najvažnije da vidimo da li će se predsednik Aleksandar Vučić saopštiti da li će se kandidovati za predsednika vlade - kaže Drecun.

Srbi na KIM su ugroženi i upravo zato oni mnogo bolje znaju koliko je politika predsednika Vučića važna.

- U ovom istraživanju da bi na ovim izborima SNS osvojila 47 odsto glasova, tu može sigurno da se podigne za neki procenat. Ovo je stvaralačka energija, energija koja hoće da gradi, koja neće razdore, koja neće sukobe - kaže Drecun.

Ova zastava od 500 metara koju nose građani Srbije, tu stane celokupna naša prošlost i budućnost, ističe Milovan Drecun.

Vučević sa bajkerima: "Naša istorija je naš štit" Miloš Vučević uključio se u program Kurir televizije, gde je otkkrio da na dolazi na skup sa bajkerima, kojih će biti oko 3.000. Kako kažu reporteri, premašen je odziv.

03:54 Miloš Vučević za Kurir: "Kosovski zavet nije mit, nego nešto što predstavlja naš DNK i što nas obavezuje" Izvor: Kurir televizija

- Evo nama izbora pred vratima, sad ćemo čuti šta građani zaista misle o svemu. Sutra je Vidovdan, predsednik ima važan događaj u Hramu Svetog Save. Posle na Pasuljanskim livadama - kaže Miloš Vučević i ističe da se kosovski zavet i dalje čuje i živi u srpskom narodu.

Foto: Kurir Televizija

Danas će biti važni govori održani, isitče on i dodaje da mi idemo u budućnost Srbije, ali se ne odričemo naše istorije.

- Naša istorija je štit koji nas čuva, to je naš DNK, ali naravno da želimo i da idemo u budućnost i da nam se više dece rađa - kaže Vučević.

"Slogan je kruna politike predsednika Vučića" Slogan je kruna poziva predsednika Vučića na dijalog sa svojim neistomišljenicima, kaže Aleksandra Tomić.

01:58 Aleksandra Tomić o skupu "Srbija, jedna porodica": "Od 2012. godine, a posebno od 2014, država je bila pod najvećim pritiscima" Izvor: Kurir televizija

- Uvek imate nekoga ko se u porodici nema isto mišljenje. To je poziv na mir i stabilnost koji nam je preko potreban i jedini pravi put da bismo napredovali. Mi smo svesni kojim putem treba Srbija da ide. I svi koji se bore protiv toga sada treba da shvate da je jedini put da sednemo svi za sto u da se dogovorimo - kaže Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije.

Foto: Kurir Televizija

Predsednik je ovom listom pokazao prioritete svoje politike i brigu o građanima.

- Ja bih prvo stavila očuvanje nacionalnog identiteta i integriteta. To samostalno donošenje odluka je nešto što je donelno predsedniku i našoj državi najviše pritiska - kaže Tomić.

Pohvalio bih ideju da se pitaju građani, kaže Mihailo Rabrenović.

Foto: Kurir Televizija

- Ja sam ovo doživeo kao građanski skup, tamo je jedan fin, običan i razdragan narod. To je ta borba za zajedništvo! Treba da vidimo šta je to za Srbiju najbolji put - ističe Rabrenović.

Krkobabić je uputio molbu građanima da iskreno odaberu ono što misle da su prioriteti!

- Radilo se na svih 15 tačaka, država se ni od jedne ove tačke neće pobeći! Ova prva tačka zaokružuje sve. To je briga o ljudima - kaže Krkobabić.

01:00 BEOGRAD GORI OD ATMOSFERE: Zeleni venac preplavljen mladima, kolona svakog trenutka kreće ka Skupštini! Izvor: Kurir televizija

Rabrenović ističe da sem predsednika Aleksandra Vučića, niko ko se bavi politikom nema nikakav program, niti bilo kakvu viziju.

- Danas je veliki praznik demokratije, ja nisam stranačka ličnost, ali hoću da kažem da u ovom periodu ne vidim alternativu ni u jednoj opoziciji niti u bilo kakvom pokretu. Mi ne vidimo nikakav program niti bilo kakve kadrove - kaže Rabrenović.

Vuk Đokić za Kurir televiziju: "Ovo je velika čast za mene" Vuk Đokić, koji je sa samo 12 godina postao prvak harmonike nastupaće na skupu, a za Kurir televiziju kaže da je ovo velika čast za njega!

Foto: Kurir Televizija

- Poziv sam dobio od predsednika, veoma sam počastvovan. Ovo je velika čast i odgovornost za mene, što ću svirati pred predsednikom. Pripreme su prošle odlično! Gledajte nas i pratite - kaže mladi harmonikaš Vuk Đokić.

01:42 Harmonikaš Vuk Đokić za Kurir televiziju: "Osećam odgovornost i počastvovanost što nastupam pred predsednikom" Izvor: Kurir teleivizija

"Za ovaj period urađeno je više nego za 60 godina"

Rabrenović ističe da je za vreme predsednika Aleksandra Vučića urađeno više nego za 60 godina!

- Meni je srce puno bilo gde da idem. Srbijom se kreće vrlo lepo i lagano, preko Šapca i ka Loznici i to je samo jedan delić infrastrukture - kaže Rabrenović.

Krkobabić ističe da će se danas čuti i kako će se zvati lista sa kojom će se ići na izbore.

Foto: KURIR TEELVIZIJA

On ističe i da vladajuća struktura voli da čuje kritiku, pogotovo ako je ona prava i ako ima cilj da se problem reši.

Uživo ispred Skupštine

Radoslav Marijanović ističe da je ovo poruka jedinstva i sloge.

03:52 Radoslav Marjanović o skupu "Srbija, jedna porodica" za Kurir: "Pre svega, važno je da pošaljemo poruku jedinstva i sloge, da se okupljamo zbog ljubavi prema našoj Srbiji - Srbiji koja napreduje, koja se gradi i koja se razvija" Izvor: Kurir televizija

- Okupljamo se zbog ljubavi i slobodarske politike. Danas očekujemo jedan veliki i miroljubivi skup gde ćemo čuti sve ono što našu zemlju pomera napred u budućnost. SNS je stranka običnog naroda i važno je da svaki građanin ima priliku da kaže šta su njihovi prioriteti! Za nas je briga o građanima na prvim mestu i želimo da ovo bude naše prioritet - kaže Marijanović.