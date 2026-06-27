"VUČIĆEV POKLON NARODU JE ZAHVALNOST ZA SVE ONO KROZ ŠTA SMO PROŠLI" Analitičari u Specijalnoj emisiji Kurir televizije složni: "Poruka skupa je JEDINSTVO!"

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Ogroman broj građana okupio se na današnjem skupu u centru Beograda gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao veličanstven govor i pozvao sve da glasaju za listu "Ujedinjena Srbija". U specijalnoj emsiji Kurir televizije "Srbija, jedna porodica" gosti su bili Stefan Krkobabić, narodni poslanik PUPS- solidarnost i Pravda, Mihailo Rabrenović, stručnjak za državu upravu i Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije, Milovan Drecun, istoričar Predrag Marković, Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, Miroslav Čučković i Srđan Barac, a u petočasovnom programu govorili su za Kurir televiziju i Ana Brnabić, Miloš Vučević i ministar Nikola Selaković.

Svi do jednog složili su se da je skup bio veličanstven, da je bila nikad bolja atmosfera, kao i da je narod pokazao jedinstvo i zahvalnost prema državnoj upravi. Glavna poruka skupa je jedinstvo, složili su se svi gosti u studiju Kurir televizije.

Foto: Kurir Televizija

"Glavna poruka skupa je jedinstvo, Vučić se poklonio narodu u znak zahvalnosti"

Glavna poruka sa skupa je jednistvo! Glavni utisak je koliko je Srbija napredovala, kaže Srđan Barac, politički analitičar.

- Vi imate suverentite i integritet, Srbi u regionu su ujedinjeni! Utisak je koliko Srbija napreduje, koliko nas slušaju! Naziv liste me nije iznenadio! To i jeste cilj - kaže Barac.

Foto: Kurir Televizija

Predsednik je pokazao da drži reč, kaže Čučković.

- Naziv liste predstavlja otvorena vrata za sve. Mi smo uvek bili otvoreni za sve, za sve pojedince i grupe građana, za sve predloge i ideje i za sve one koji žele dobro Srbiji. Ovo je pobednička lista. Pred nama je mnogo posla, vezano za plan i program, to je već definisano, građani mogu da očekuju mir i stabilnost! - kaže Čučković.

Kako ističe, reka ljudi se videla na ovom skupu, ističe Čučković.

- Preko 200 hiljada ljudi bilo je na ovom skupu, to je više nego na ranijim skupovima - zaključuje Čučković.

Kada se predsednik Vučić pojavio i poklonio narodu, Petrović tumači kao veliki znak zahvalnosti.

00:26 Pogledajte kako se predsednik Vučić se poklonio narodu! Izvor: Kurir televizija

- Ovaj skup je okarakterisan kao svojevrsni narodni sabor i predsednik je istupio na jedan dostojanstveni način. Njegov poklon je zahvalnost, jedan vid zahvalnosti za sve ono kroz šta su ti ljudi prošli u proteklih godinu dana, kroz ismevanja, pretnji o otvaranju nekih logora i proterivanju. To nije bilo ni malo lako. Očigledno su ti ljudi verovali institucijama da će ih zaštitit od raznih prevrata i obojenih revolucija. I ova izlaznost pokazuje jednu zahvalnost na vođenju jedne suverene politike. Ovo jeste početak kampanje za parlamentarne izbore koji predstoje. Vučić jeste ponudio da se skloni iz političkog života ako SNS ima boljeg kandidata, ali ja očekujem da će on biti kandidat za premijera i da će prvo biti parlamentarni izbori, a zatim predsednički - kaže Petrović.

02:57 Srđan Barac o skupu u Beogradu: "Najvažniji utisak je da Srbija napreduje i da se vidi da je neko sluša" Izvor: Kurir televizija

Predsednik Vučić: "Podržite listu Ujedinjena Srbija" Kurir televizija pratila je uživo govor predsednika Aleksandra Vučića.

Zahvalio je koalicionim partnerima na podršci i najavio da će za nekoliko nedelja podneti ostavku na mesto predsednika. Istakao je da će na predstojećim izborima podržati listu "Ujedinjena Srbija", za koju veruje da će ostvariti ubedljivu pobedu.

02:28 "Ovo je poslednji put da vam se obraćam kao predsednik na ovakvom skupu" Izvor: kurir televizija

Roboti igraju kolo

Humanoidni roboti predvođeni Dragutinom i Milutinom odigrali su veličanstveni Moravac uz zvuke harmonike mladog Vuka Đokića. Narod i predsednik Aleksandar Vučić ispratili su nastup uz veliki aplauz!

01:04 Humanoidni roboti na bini ispred Narodne Skupštine u pratnji 12-godišnjeg harmonikaša Vuka Đokića igraju kolo Moravac na skupu "Srbija, jedna porodica" Izvor: Kurir televizija

"Vučić narodu daje snagu, a i narod Vučiću daje snagu"

U studiju Kurir televizije upravo su Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, Miroslav Čučković, menadžer Grada Beograda i član Predsedništva SNS.

Čučković kaže da je ovo izlečenje našeg društva.

- Ovo je prava slika naše Srbije. Ljudi su sa svih strana na ulicama - kaže Čučković.

Foto: Kurir Televizija

Rajko Petrović ističe da na ulici ima oko 100.000 ljudi i te ljude je samo motivisalo da izađu to što veruju u predsednika Aleksandra Vučića, i da žele da čuju šta predsednik ima da kaže.

- Aleksandar Vučić je danas politička figura u koju su uprte oči, pogotovo zbog velikih spoljnopolitičkih promena koje vidimo da se dešava danas u svetu. Činjnica je da se traže veliki lideri u svetu, predsednik Vučić ne beži od odovornosti ni na jedan način - kaže Petrović. On ističe da je ovaj skup nešto specifično u političkom i narodnom životu.

Gosti u studiju komentarišu kako je nepregledna kolona ljudi na velikom skupu kod Skupštine.

Foto: Kurir Televizija

- Mi trenutno radimo metro u Beogradu, mali metro, tunel ispod centra Beograda, da ne pričam šta smo juče gledali onaj put na Moravskom koridoru! Sve su to dela Aleksandra Vučića. Ovo, ovaj narod će mu dati novu snagu i želju da gradimo još bolju Srbiju - kaže Čučković.

Ističe da je Vučić pokazao da on živi za Srbiju!

- Ovaj slogan je nešto što je najvažnije danas - kaže Čučković.

U javnosti se povela polemika o humanoidnm robotima, kaže Čučković i ističe da su pojedine zemlje uvele robote u zdravstvenom sistemu.

Petrović naglašava da je jako važno što je rukovodstvo Republike Srpske ovde, jer to pokazuje koliko je odnos o podrška Srbije i Republike Srpske važna.

Gosti Kurir televizije ističu da je najvažnija poruka ujedinjenja, koja je obojila ceo veličanstveni skup.

Foto: Kurir Televizija

Ana Brnabić: "Nikad veći skup nije bio, nikad bolja atmosfera"

Predsednica parlamenta Ana Brnabić za Kurir televiziju je rekla da će predsednik Aleksandar Vučić sam gledati šta su ljudi zaokruživali od 15 predloga za bolju Srbiju.

- Srbija je jedna porodica i uvek će pobediti! Ljudima je dosta terora i Srbija je pobedila! Mislim da je mnogo, mnogo, mnogo ljudi došlo da da podršku pokaže podršku našem predsedniku i njegovoj porodici, posebno kada smo videli šta je sve, kakvi su svi planovi bili da se on proglasi za nečoveka, za monstruma. Čini mi se da nikada veći skup nije bio i da nikada bolja atmosfera nije bila! Posebno od kada se saznala ova laž o zvučnom topu moj osećaj je da su svi dođli da mu pruže pomoć i podršku! - rekla je Ana Brnabić.

Foto: Kurir Televizija

Kako je istakla, jedva čeka govor predsednika Vučića.

- Naravno, ja jedva čekam obraćanje predsednika, njegove poruke. Ali je onako kad se viđam sa ljudima, to je njihova poruka: pozdravite nam predsednika, zahvalite mu se na borbi, zahvalite mu se na hrabrosti - kaže Brnabić.

Poruke prioriteta je sam lično pisao predsednik Aleksandar Vučić.

02:57 Ana Brnabić o skupu "Srbija, jedna porodica" za Kurir televiziju: "Srbija je jedna porodica, Srbija je pobedila i Srbija će uvek pobediti" Izvor: Kurir televizija

- Te poruke i taj plan je on sam pisao. On je to lično pisao. On je seo razmišljao i on je to napisao. Nije puštao nekog drugog ili tim ljudi da to piše. Toliko mu je važno. Tako da želim da kažem ljudima da obrate pažnju na te prioritete i da zaista kažu šta su njihovih pet prioriteta. Mogu i da upišu ako oni imaju nešto što je njima još važnije. I ja mogu da garantujem, znajući Aleksandra i znajući ga, pa svi ovi ljudi ovde, da će on to sam analizirati i da će u odnosu na to praviti plan, plan koji ćemo izaći pred izbore - kaže Brnabić.

Selaković: Ovo je poruka zajedništva i budućnosti!

- Samo kada smo zajedno Srbija može da pobeđuje. Kada smo kao jedna porodica, možemo da nižemo uspehe i Srbija može da pobeđuje, baš onako kao što je pobeđivala prethodnih desetak godina, a pobeđivala je zahvaljujući ozbiljnoj, odgovornoj, vizionarskoj politici koju je vodio predsednik Vučić i koju i dalje vodi - kaže ministar Selaković.

02:31 Nikola Selaković na skupu u Beogradu: "Samo kada smo zajedno, kada smo ujedinjeni i kada smo kao jedna porodica - Srbija može da pobeđuje" Izvor: Kurir televizija

Ministar Selaković istakao je da je dosadašnja politika bila moguća zahvaljujući podršci građana i izrazio očekivanje da će skup biti masovan i dostojanstven, bez ikakvog nasilja. Dodao je da očekuje predstavljanje programa i politike koji će, kako je naveo, doprineti očuvanju mira i stabilnosti i učiniti Srbiju još boljim mestom za život.

Foto: Kurir Televizija

On je posebno istakao i da je briga o najmlađima posebno bitna.

- Briga o najmlađima, ono što ste rekli je nešto veoma važno i samo ministarstvo na čijem sam čelu će u ovom naročito nastupajućem periodu imati sve više i više kulturnih programa koji će biti upravo orijentisani na naše najmlađe. Bez toga nema budućnosti, nema je budućnosti ni za našu kulturu, ni za naš narod, ni za našu Srbiju - kaže ministar Selaković.

"Srbija 21. veka je Vučićeva vizija"

U studiju Kurir televizije upravo su Milovan Drecun, narodni poslanik i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Predrag Marković, istoričar.

Drecun ističe da se vidi zadovoljstvo ljudi što se nalaze na skupu.

Foto: Kurir Televizija

- Kolone tek idu, sa Novog Beograda najviše. Vučić je kreator Srbije 21. veka! Vučićeva vizija je povela Srbiju napred. Ljudi počinju i žive mnogo bolje. Ljudi neće da se vraćaju unazad. On je otvorio preko 500.000 radnih mesta. Ljudi veruju u Srbiju koja ide napred! Svi dolaze na mesto gde će im se obratiti predsednik, svi žele da čuju šta ima da im kaže - kaže Milovan Drecun.

Ekonomski razvoj se decentralizuje, grade se putevi i na istoku i na zapadu, na severu u jugu Srbije, naglašava Drecun!

01:57 Milovan Drecun za Kurir: "Uprkos paklenom vremenu i sparini - niko ne odlazi, svi čekaju da čuju predsednika" Izvor: Kurir televizija

Na ovom skupu ljude ne zanima opozicija, zanima ih kojim će putem Srbija da ide, naglašava Milovan Drecun.

"Najvažnije je da li će predsednik reći da će se kandidovati za predsednika Vlade Republike Srbije" - Meni je najvažnije da vidimo da li će se predsednik Aleksandar Vučić saopštiti da li će se kandidovati za predsednika vlade - kaže Drecun.

Srbi na KIM su ugroženi i upravo zato oni mnogo bolje znaju koliko je politika predsednika Vučića važna.

- U ovom istraživanju da bi na ovim izborima SNS osvojila 47 odsto glasova, tu može sigurno da se podigne za neki procenat. Ovo je stvaralačka energija, energija koja hoće da gradi, koja neće razdore, koja neće sukobe - kaže Drecun.

Ova zastava od 500 metara koju nose građani Srbije, tu stane celokupna naša prošlost i budućnost, ističe Milovan Drecun.

Vučević sa bajkerima: "Naša istorija je naš štit" Miloš Vučević uključio se u program Kurir televizije, gde je otkkrio da na dolazi na skup sa bajkerima, kojih će biti oko 3.000. Kako kažu reporteri, premašen je odziv.

03:54 Miloš Vučević za Kurir: "Kosovski zavet nije mit, nego nešto što predstavlja naš DNK i što nas obavezuje" Izvor: Kurir televizija

- Evo nama izbora pred vratima, sad ćemo čuti šta građani zaista misle o svemu. Sutra je Vidovdan, predsednik ima važan događaj u Hramu Svetog Save. Posle na Pasuljanskim livadama - kaže Miloš Vučević i ističe da se kosovski zavet i dalje čuje i živi u srpskom narodu.

Foto: Kurir Televizija

Danas će biti važni govori održani, isitče on i dodaje da mi idemo u budućnost Srbije, ali se ne odričemo naše istorije.

- Naša istorija je štit koji nas čuva, to je naš DNK, ali naravno da želimo i da idemo u budućnost i da nam se više dece rađa - kaže Vučević.

"Slogan je kruna politike predsednika Vučića"

U specijalnoj emisiji na Kurir televiziji pratićemo iz minuta u minut atmosferu na velikom skupu kod Skupštine. Gosti u studiju su Stefan Krkobabić, narodni poslanik PUPS- solidarnost i Pravda, Mihailo Rabrenović, stručnjak za državu upravu i Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije.

Slogan je kruna poziva predsednika Vučića na dijalog sa svojim neistomišljenicima, kaže Aleksandra Tomić.

01:58 Aleksandra Tomić o skupu "Srbija, jedna porodica": "Od 2012. godine, a posebno od 2014, država je bila pod najvećim pritiscima" Izvor: Kurir televizija

- Uvek imate nekoga ko se u porodici nema isto mišljenje. To je poziv na mir i stabilnost koji nam je preko potreban i jedini pravi put da bismo napredovali. Mi smo svesni kojim putem treba Srbija da ide. I svi koji se bore protiv toga sada treba da shvate da je jedini put da sednemo svi za sto u da se dogovorimo - kaže Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije.

Foto: Kurir Televizija

Predsednik je ovom listom pokazao prioritete svoje politike i brigu o građanima.

- Ja bih prvo stavila očuvanje nacionalnog identiteta i integriteta. To samostalno donošenje odluka je nešto što je donelno predsedniku i našoj državi najviše pritiska - kaže Tomić.

Pohvalio bih ideju da se pitaju građani, kaže Mihailo Rabrenović.

Foto: Kurir Televizija

- Ja sam ovo doživeo kao građanski skup, tamo je jedan fin, običan i razdragan narod. To je ta borba za zajedništvo! Treba da vidimo šta je to za Srbiju najbolji put - ističe Rabrenović.

Krkobabić je uputio molbu građanima da iskreno odaberu ono što misle da su prioriteti!

- Radilo se na svih 15 tačaka, država se ni od jedne ove tačke neće pobeći! Ova prva tačka zaokružuje sve. To je briga o ljudima - kaže Krkobabić.

01:00 BEOGRAD GORI OD ATMOSFERE: Zeleni venac preplavljen mladima, kolona svakog trenutka kreće ka Skupštini! Izvor: Kurir televizija

Rabrenović ističe da sem predsednika Aleksandra Vučića, niko ko se bavi politikom nema nikakav program, niti bilo kakvu viziju.

- Danas je veliki praznik demokratije, ja nisam stranačka ličnost, ali hoću da kažem da u ovom periodu ne vidim alternativu ni u jednoj opoziciji niti u bilo kakvom pokretu. Mi ne vidimo nikakav program niti bilo kakve kadrove - kaže Rabrenović.

Vuk Đokić za Kurir televiziju: "Ovo je velika čast za mene" Vuk Đokić, koji je sa samo 12 godina postao prvak harmonike nastupaće na skupu, a za Kurir televiziju kaže da je ovo velika čast za njega!

Foto: Kurir Televizija

- Poziv sam dobio od predsednika, veoma sam počastvovan. Ovo je velika čast i odgovornost za mene, što ću svirati pred predsednikom. Pripreme su prošle odlično! Gledajte nas i pratite - kaže mladi harmonikaš Vuk Đokić.

01:42 Harmonikaš Vuk Đokić za Kurir televiziju: "Osećam odgovornost i počastvovanost što nastupam pred predsednikom" Izvor: Kurir teleivizija

"Za ovaj period urađeno je više nego za 60 godina"

Rabrenović ističe da je za vreme predsednika Aleksandra Vučića urađeno više nego za 60 godina!

- Meni je srce puno bilo gde da idem. Srbijom se kreće vrlo lepo i lagano, preko Šapca i ka Loznici i to je samo jedan delić infrastrukture - kaže Rabrenović.

Krkobabić ističe da će se danas čuti i kako će se zvati lista sa kojom će se ići na izbore.

Foto: KURIR TEELVIZIJA

On ističe i da vladajuća struktura voli da čuje kritiku, pogotovo ako je ona prava i ako ima cilj da se problem reši.

Uživo ispred Skupštine

Radoslav Marijanović ističe da je ovo poruka jedinstva i sloge.

03:52 Radoslav Marjanović o skupu "Srbija, jedna porodica" za Kurir: "Pre svega, važno je da pošaljemo poruku jedinstva i sloge, da se okupljamo zbog ljubavi prema našoj Srbiji - Srbiji koja napreduje, koja se gradi i koja se razvija" Izvor: Kurir televizija

- Okupljamo se zbog ljubavi i slobodarske politike. Danas očekujemo jedan veliki i miroljubivi skup gde ćemo čuti sve ono što našu zemlju pomera napred u budućnost. SNS je stranka običnog naroda i važno je da svaki građanin ima priliku da kaže šta su njihovi prioriteti! Za nas je briga o građanima na prvim mestu i želimo da ovo bude naše prioritet - kaže Marijanović.