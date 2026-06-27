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Plato ispred Narodne skupštine polako se popunjava, a narod u ogromnom broju pristiže sa svih strana kako bi poslao jasnu poruku jedinstva. Izuzetno visoka motivacija i pozitivna energija osećaju se na svakom koraku, dok građani pristigli iz cele Srbije pokazuju rešenost da daju snažan oslonac aktuelnoj državnoj politici.

Među okupljenim građanima koji su u prestonicu stigli sa jasnim ciljem jeste i Gorica Nestorov iz Bavaništa. Ona ističe da je jedva čekala početak ovog velikog narodnog sabora, te napominje da je nikakve prepreke nisu mogle sprečiti da dođe i pruži maksimalnu podršku predsedniku Alekasndru Vučiću, uz koga čvrsto stoji od samog starta.

- Verujem mu od prvog dana i od prvog trenutka njegove borbe za Srbiju sam uz njega. Svaka mu čast na svemu, zbog njega znaju gde smo na mapi, a svi nam zavide jer smo najjači. Od njega boljeg nema, a ne bismo ga našli ni svećom da smo tražili - rekla je Gorica za Kurir.

Kurir.rs

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