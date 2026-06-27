Politika
KORTEO PREKRIO BRANKOV MOST! Nepregledne kolone uz pesmu "Vidovdan" i ritam bubnjeva neumoljivo koračaju ka Terazijama! IMPRESIVNE SCENE
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Kolone građana koje su iz Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice krenule ka Beogradu stigle su u prestonicu, gde će učestvovati na velikom skupu.
Kolone ljudi na Brankovom mostu Foto: Petar Aleksić
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U međuvremenu, priključili su im se i građani iz Zemuna, Batajnice i okolnih opština, pa se kolone iz minuta u minut uvećavaju.
Prizori iz Beograda svedoče o velikom odzivu – nepregledna reka ljudi sliva se ka centru grada, a ulice su ispunjene građanima koji pristižu iz svih pravaca kako bi prisustvovali skupu.
Pogledajte fotografije koje prikazuju impresivne kolone građana na ulicama Beograda.
Kolone građana na Brankovom mostu Foto: Printscreen/Pink
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Okupljena masa ljudi na sav glas peva pesmu "Vidovdan", čuveni hit srpske umetnice Goce Lazarević.
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