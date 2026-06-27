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Plato ispred Narodne skupštine ispunjen je i velikim brojem mladih ljudi i studenata koji su došli da podrže stabilnost i budućnost svoje zemlje. Sjajna energija i svest o tome da na mlađim generacijama ostaje odgovornost za državu obeležavaju ovaj veliki narodni sabor "Srbija, jedna porodica" u centru Beograda, gde omladina iz minuta u minut šalje jasne poruke zajedništva.

Među okupljenom omladinom nalazi se i Anđelija-Hajdana Bakalović, studentkinja i jedno od najprepoznatljivijih lica studenata koji su se borili za svoja prava i protestovali u Pionirskom parku zbog višemesečnih blokada univerziteta. Ona je za Kurir otvoreno objasnila zašto je danas u prvim redovima velikog skupa i šta je glavni cilj njenog dolaska.

Foto: Petar Aleksić

- Došli smo da pokažemo kako se ponaša većinska i pristojna Srbija. Da pokažemo da Srbija zaista jeste naša porodica. Da pokažemo koliko je Srbija napredovala u proteklih par godina, da pozovemo da nam se pridruži što više ljudi danas i ubuduće jer na mladima ostaje svet i Srbija - rekla je Anđelija-Hajdana Bakalović za Kurir.