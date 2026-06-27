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Plato ispred Narodne skupštine iz minuta u minut ispunjava se građanima koji u Beograd pristižu iz svih krajeva Srbije. Veliki broj okupljenih i atmosfera koja vlada u centru prestonice svedoče o snažnoj podršci državnoj politici i poruci zajedništva koja se sa današnjeg skupa šalje.

Među prisutnima, razgovarali smo sa Savom Trifunovićem (50) iz Vrbasa je jutros oko 10 časova stigao na skup u Beograd.

- Svi koji mogu treba da dođu svi narodi ove zemlje jer je Srbija višenacionalna i multikulturalna zemlja koja nastavlja da se gradi i napreduje, a ne da se različitim načinima opstruišu koji su da kažem manje više prosti, a mogu mnogo koštati. Ne može sve odjednom da ide napred, u mnogom segmentima država je napredovala u pretodnih 12 godina pogotovo.

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Foto: Marko Karović

- Do kraja godine biće zaokružen Moravski koridor to je bila misaona imenica do pre deceniju. Pruga prolazi danas kroz Vrbas. Mi smo prugom putovali do Bara po 24 sata i bilo je pitanje da li će stići. Sad imamo brzu prugu.

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