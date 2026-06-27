"MORAVSKI KORIDOR JE BIO MISAONA IMENICA DO PRE DECENIJU" Savo iz Vrbasa došao na skup u Beograd, jasno poručio: Država je napredovala u mnogim segmentima
Plato ispred Narodne skupštine iz minuta u minut ispunjava se građanima koji u Beograd pristižu iz svih krajeva Srbije. Veliki broj okupljenih i atmosfera koja vlada u centru prestonice svedoče o snažnoj podršci državnoj politici i poruci zajedništva koja se sa današnjeg skupa šalje.
Među prisutnima, razgovarali smo sa Savom Trifunovićem (50) iz Vrbasa je jutros oko 10 časova stigao na skup u Beograd.
- Svi koji mogu treba da dođu svi narodi ove zemlje jer je Srbija višenacionalna i multikulturalna zemlja koja nastavlja da se gradi i napreduje, a ne da se različitim načinima opstruišu koji su da kažem manje više prosti, a mogu mnogo koštati. Ne može sve odjednom da ide napred, u mnogom segmentima država je napredovala u pretodnih 12 godina pogotovo.
- Do kraja godine biće zaokružen Moravski koridor to je bila misaona imenica do pre deceniju. Pruga prolazi danas kroz Vrbas. Mi smo prugom putovali do Bara po 24 sata i bilo je pitanje da li će stići. Sad imamo brzu prugu.