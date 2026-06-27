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Podrška veličanstvenom svenarodnom skupu "Srbija, jedna porodica" pristiže iz svih krajeva države, a posebnu energiju i prepoznatljiv južnjački temperament u prestonicu su doneli građani iz Pirota, Dimitrovgrada, Babušnice i Bele Palanke. Snimak koji svedoči o neverovatnom zajedništvu i motivaciji našeg naroda sa juga zemlje brzo je privukao pažnju, pokazujući da je za ove ljude Srbija zaista jedna velika i složna porodica. 

Snimak puta ka Beogradu i velikom skupu "Srbija, jedna porodica" Foto: Printscreen

Na snimku koji je zabeležio ključne trenutke njihovog putovanja ka Beogradu vide se isključivo nasmejana i ponosna lica ljudi koji sa nestrpljenjem iščekuju dolazak ispred Narodne skupštine. Mnogi od njih su ogrnuti srpskim trobojkama, sa visoko podignuta tri prsta i u izuzetno svečarskom raspoloženju, spremni da pesmom i pozitivnom energijom daju čvrst oslonac stabilnosti i napretku svoje države.

Dok su u organizovanim kolonama i autobusima stizali na odredište, ovi složni građani iz južnih opština pokazali su da za patriotizam i podršku državnom rukovodstvu ne postoji daljina.

Kurir.rs

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