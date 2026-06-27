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Miša Todorović, koji je izgubio sina Dalibora u masakru 4. maja u Duboni, kada ga je ubio Uroš Blažić, došao je u Beograd na veliki skup da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, Miša je objavio fotografiju neposredno pred polazak na veliki skup u Beogradu i kratko poručio: "Idemo da podržimo našeg predsednika".

Foto: Kurir

Ogroman broj građana iz svih krajeva Srbije okupio se danas u centru Beograda na velikom skupu, gde učestvuje u glasanju o prioritetima razvoja zemlje. Organizovan je bogat program za sve generacije, dok se glavni deo manifestacije očekuje u večernjim satima.

Prizori iz Beograda svedoče o velikom odzivu – nepregledna reka ljudi sliva se ka centru grada, a ulice su ispunjene građanima koji pristižu iz svih pravaca kako bi prisustvovali skupu.

Sve o velikom skupu pogledajte klikom ovde.