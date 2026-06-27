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Više hiljada bajkera iz Novog Sada i Subotice stiglo je u Beograd, na veliki skup Srbija jedna porodica. Oni se trenutno nalaze na prostoru ispred Palate Srbija odakle će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini.

Odmah za njima će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.

Lider SNS Miloš Vučević predvodio je motoraše iz Novog Sada ka Beogradu.

I gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin danas je motorom stigao na veliki skup u Beogradu.

- Prelepa je atmosfera i neverovatna energija zaista, više od 150 motoraša je došlo iz Novog Sada danas u Beograd - poručio je gradonačelnik Mićin.

On je dodao da sa kim god je razgovarao, svi su hteli da dođu u Beograd, ispred Skupštine Srbije, da osete pozitivnu energiju i da podrže predsednika Aleksandra Vučića i bolju i stabilniju Srbiju.

-Videćemo šta će predsednik Vučić danas izneti pred nas. Siguran sam da će to biti neke sjajne mere, kao i do sada – istakao je Žarko Mićin.