Politika
NEBO VEDRO, A GRMI USRED BEOGRADA! Bajkeri stižu na skup "Srbija jedna porodice", pozdravio ih ministar Mali: "Stižu bajkeri! Srbija pobeđuje"!
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Nebo vedro, a grmi usred Beograda! Na skup "Srbija jedna porodica" stižu bajkeri!
Snimak dolaska bajeri na Instagramu je podelio ministar finansija Siniša Mali.
"Stižu bajkeri! Srbija pobeđuje", napisao je Mali.
Na snimku se vidi nepregledna kolona motociklista koji dolaze da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu politiku.
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