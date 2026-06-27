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Nebo vedro, a grmi usred Beograda! Na skup "Srbija jedna porodica" stižu bajkeri!

Snimak dolaska bajeri na Instagramu je podelio ministar finansija Siniša Mali.

"Stižu bajkeri! Srbija pobeđuje", napisao je Mali.

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Bajkeri stižu na skup 27. juna Izvor: Kurir

Na snimku se vidi nepregledna kolona motociklista koji dolaze da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu politiku.

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