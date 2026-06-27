Srbi iz Austrije organizovano su krenuli ka Beogradu na veliki skup koji se danas održava ispred Narodne skupštine Srbije. Nepregledna kolona automobila sa zastavama privukla je veliku pažnju
Veličanstveni skup
MAESTRALNO! SRBI IZ AUSTRIJE STIŽU ZA BEOGRAD! U nepreglednoj koloni krenuli da podrže predsednika Vučića, VIJORE SE SRPSKE ZASTAVE na putu ka skupu! (VIDEO)
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Na veličanstveni skup u Beogradu koji se danas održava na platou ispred Narodne skupštine Srbije, krenuli su i Srbi iz Austrije.
Naime, kako se vidi na snimku, Srbi su u nepreglednoj koloni krenuli pravac za Beograd, dok se iz svakog automobila u koloni vijori zastava.
Pogledajte spektakularni prizor u nastavku:
Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs
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