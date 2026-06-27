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Na veličanstveni skup u Beogradu koji se danas održava na platou ispred Narodne skupštine Srbije, krenuli su i Srbi iz Austrije

Naime, kako se vidi na snimku, Srbi su u nepreglednoj koloni krenuli pravac za Beograd, dok se iz svakog automobila u koloni vijori zastava. 

Pogledajte spektakularni prizor u nastavku: 

01:37
Srbi iz Austrije krenuli za Beograd na veličanstveni skup Izvor: Kurir

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

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