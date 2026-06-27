U Kruševcu je organizovan odlazak građana za Beograd na centralni skup “Srbija, jedna porodica”, koji se danas održava ispred Doma Narodne skupštine. Na put za glavni grad krenulo je i deset autobusa iz Trajal korporacije, jedne od najznačajnijih kompanija iz Rasinskog okruga i Srbije u celini.