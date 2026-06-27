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U Kruševcu je organizovan odlazak građana za Beograd na centralni skup “Srbija, jedna porodica”, koji se danas održava ispred Doma Narodne skupštine. Na put za glavni grad krenulo je i deset autobusa iz Trajal korporacije, jedne od najznačajnijih kompanija iz Rasinskog okruga i Srbije u celini.

Iz nekadašnje srpske prestonice za Beograd je otišao i veliki broj autobusa sa građanima, zaposlenicima iz brojnih preduzeća i omladinom.

Na planirani miting stići će i autobusi iz Aleksandrovca, Brusa, Varvarina, Trstenika i Ćićevca sa brojnim poštovaocima i članovima SNS.

Kurir Politika

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