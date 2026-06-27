"OVDE SMO ZBOG SLOGE I MIRA - DA NE UDARI BRAT NA BRATA!" Građani za Kurir o veličanstvenom skupu - Miroslav putovao TRI DANA da stigne u Beograd! (FOTO)
Veliki broj građana se okupio danas u centru Beograda na veličanstvenom skupu pod sloganom "Srbija, jedna porodica" — čiji program je bogat za svaki uzrast!
Kurir je tako imao priliku da razgovara sa pojedinim sugrađanima, koji su otkrili zašto prisustvuju veličanstvenom skupu!
- Odavde se šalje najjača poruka — Srbija pobeđuje! Podržavam našeg predsenika, SNS, podrzavam Srbiju ovakvu kakva jeste - rekla je Marija Prohaska (24) iz Zrenjanina.
Kako dodaje mladić iz Novog Sada, putovao je tri dana do Beograda.
- Krenuli smo u sredu da bismo podržali skup, ovde smo zbog sloge, da ne udari brat na brata, Srbin na Srbina i da mir pobedi - dodaje Miroslav Mirković iz Novog Sada.
Dean Zelenović iz Moto kluba "Despot" šalje moćnu poruku sa skupa.
- Srbija zajedno, Srbija pobeđuje, samo sloga Srbina spasava - rekao je za Kurir.
Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs