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Veliki broj građana se okupio danas u centru Beograda na veličanstvenom skupu pod sloganom "Srbija, jedna porodica" — čiji program je bogat za svaki uzrast!

Kurir je tako imao priliku da razgovara sa pojedinim sugrađanima, koji su otkrili zašto prisustvuju veličanstvenom skupu!

- Odavde se šalje najjača poruka — Srbija pobeđuje! Podržavam našeg predsenika, SNS, podrzavam Srbiju ovakvu kakva jeste - rekla je Marija Prohaska (24) iz Zrenjanina. 

Kako dodaje mladić iz Novog Sada, putovao je tri dana do Beograda. 

- Krenuli smo u sredu da bismo podržali skup, ovde smo zbog sloge, da ne udari brat na brata, Srbin na Srbina i da mir pobedi - dodaje Miroslav Mirković iz Novog Sada. 

Veličanstveni prizori Foto: Kurir

Dean Zelenović iz Moto kluba "Despot" šalje moćnu poruku sa skupa. 

- Srbija zajedno, Srbija pobeđuje, samo sloga Srbina spasava - rekao je za Kurir. 

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

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