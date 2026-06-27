"KAD SRBIJA POBEĐUJE, SRBI NA KIM IMAJU BUDUĆNOST" Više od 5.000 Srba sa KiM stiže na skup u Beograd! Na čelu kolone transparent podrške, odjekuje "Aco Srbine"
Više od 5.000 Srba sa Kosova i Metohije uputilo se na veliki skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava u Beogradu, kako bi pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.
Kolona učesnika trenutno prelazi Brankov most, a na njenom čelu nalazi se transparent sa natpisom: "Kad Srbija pobeđuje, Srbi na KiM imaju budućnost". Tokom kretanja ka centru grada okupljeni pevaju "Aco Srbine".
Sa građanima sa Kosova i Metohije u koloni su i čelnici Srpske liste, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Na skup u Beograd stigli su Srbi iz brojnih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, uključujući sever Kosova i Metohije, Gračanicu, Štrpce, Metohiju i Kosovsko Pomoravlje.
Dolazak velikog broja građana sa Kosova i Metohije predstavlja deo šireg okupljanja učesnika koji iz različitih krajeva Srbije pristižu u centar Beograda na današnji skup.