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Više od 5.000 Srba sa Kosova i Metohije uputilo se na veliki skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava u Beogradu, kako bi pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.

Srbi sa KiM na skupu u Beogradu Foto: Kurir

Kolona učesnika trenutno prelazi Brankov most, a na njenom čelu nalazi se transparent sa natpisom: "Kad Srbija pobeđuje, Srbi na KiM imaju budućnost". Tokom kretanja ka centru grada okupljeni pevaju "Aco Srbine".

Sa građanima sa Kosova i Metohije u koloni su i čelnici Srpske liste, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Na skup u Beograd stigli su Srbi iz brojnih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, uključujući sever Kosova i Metohije, Gračanicu, Štrpce, Metohiju i Kosovsko Pomoravlje.

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Srbi sa KiM Izvor: Kurir

Dolazak velikog broja građana sa Kosova i Metohije predstavlja deo šireg okupljanja učesnika koji iz različitih krajeva Srbije pristižu u centar Beograda na današnji skup.

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