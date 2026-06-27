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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je na skup "Srbija jedna porodica".

Ana Brnabić se našla u "masi" ljudi koji su došli na skup da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu politiku.

Svi bi da se slikaju s predsednicom Skupštine Foto: Kurir

Građani su se tiskali da bi došli do predsednice Skupštine. Želeli su da se pozdrave s njom, a većina i da napravi selfi. Ana Brnabić je strpljivo i sa osmehom izlazila u susret svim građanima.

 Bilo je i onih koji su sa oduševljenjem grlili Anu Brnabić.

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