Politika
ANA BRNABIĆ MEĐU NARODOM NA SKUPU "SRBIJA JEDNA PORODICA": Građani se tiskali da naprave selfi i zagrle predsednicu Skupštine (FOTO)
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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je na skup "Srbija jedna porodica".
Ana Brnabić se našla u "masi" ljudi koji su došli na skup da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu politiku.
Svi bi da se slikaju s predsednicom Skupštine Foto: Kurir
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Građani su se tiskali da bi došli do predsednice Skupštine. Želeli su da se pozdrave s njom, a većina i da napravi selfi. Ana Brnabić je strpljivo i sa osmehom izlazila u susret svim građanima.
Bilo je i onih koji su sa oduševljenjem grlili Anu Brnabić.
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