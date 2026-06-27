Podsećamo, kada se kaže da je zastava duga pola kilometra, mnogima to zvuči kao apstraktan podatak. Međutim, kada se prevede u slike koje svako može da razume, postaje jasno o kolikom simbolu je reč. Kada se razvije u ravnoj liniji, ova trobojka protezaće se od zgrade Vlade Srbije pa sve do raskrsnice kod Pionirskog parka.