MALI NA ČELU KOLONE, A U RUKAMA ISTORIJSKA SRPSKA TROBOJKA! Vijori se najveća zastava - VIŠA OD KULE BEOGRAD! Ministar na skup stigao sa bajkerima! (VIDEO)
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali našao se na čelu kolone koja će ponosno poneti najveću zastavu Srbije — dugu čak pola kilometra, široku devet metara.
Podsećamo, kada se kaže da je zastava duga pola kilometra, mnogima to zvuči kao apstraktan podatak. Međutim, kada se prevede u slike koje svako može da razume, postaje jasno o kolikom simbolu je reč. Kada se razvije u ravnoj liniji, ova trobojka protezaće se od zgrade Vlade Srbije pa sve do raskrsnice kod Pionirskog parka.
- Ponosni na srpsku trobojku! Srbija pobeđuje - napisao je ministar Mali uz podeljene fotografije sa građanima i istorijskom srpskom trobojkom!
Naime, kako je Kurir pisao, ministar Mali je na veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica" stigao sa bajkerima!
- Stižu bajkeri! Srbija pobeđuje - napisao je Mali.
Na snimku se vidi nepregledna kolona motociklista koji dolaze da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu politiku.
Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs