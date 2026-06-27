Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali našao se na čelu kolone koja će ponosno poneti najveću zastavu Srbije — dugu čak pola kilometra, široku devet metara. 

Podsećamo, kada se kaže da je zastava duga pola kilometra, mnogima to zvuči kao apstraktan podatak. Međutim, kada se prevede u slike koje svako može da razume, postaje jasno o kolikom simbolu je reč. Kada se razvije u ravnoj liniji, ova trobojka protezaće se od zgrade Vlade Srbije pa sve do raskrsnice kod Pionirskog parka.

- Ponosni na srpsku trobojku! Srbija pobeđuje - napisao je ministar Mali uz podeljene fotografije sa građanima i istorijskom srpskom trobojkom!

Siniša Mali skup 27. juna Srbija jedna porodica Srbija pobeđuje
Foto: Kurir

Naime, kako je Kurir pisao, ministar Mali je na veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica" stigao sa bajkerima!

- Stižu bajkeri! Srbija pobeđuje - napisao je Mali.

00:38
Bajkeri stižu na skup 27. juna Izvor: Kurir

Na snimku se vidi nepregledna kolona motociklista koji dolaze da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu politiku.

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"OVDE SMO ZBOG SLOGE I MIRA - DA NE UDARI BRAT NA BRATA!" Građani za Kurir o veličanstvenom skupu - Miroslav putovao TRI DANA da stigne u Beograd! (FOTO)
WhatsApp Image 2026-06-27 at 16.19.29.jpeg
Politika"RADUJE ME ŠTO DANAS NA SKUPU VIDIM VELIKI BROJ MLADIH NIŠLIJA" Dragoslav Pavlović: Važno je da budemo zajedno, da pokažemo pristojnu i normalnu Srbiju!
viber_image_2026-06-27_16-18-20-278.jpg
PolitikaMAESTRALNO! SRBI IZ AUSTRIJE STIŽU ZA BEOGRAD! U nepreglednoj koloni krenuli da podrže predsednika Vučića, VIJORE SE SRPSKE ZASTAVE na putu ka skupu! (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaVESELI JUŽNJACI DONELI POZITIVNU ENERGIJU U PRESTONICU! Narod iz Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke stigli na skup "Srbija, jedna porodica" (FOTO)
55.png
Politika"VUČIĆ - POLITIČKI GENIJE" Milan iz Beograda ima posebnu poruku za predsednika, posnono raširio transparent (FOTO)
skup 27. juna Srbija jedna porodica Srbija pobeđuje (20).jpeg