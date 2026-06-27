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Veliki broj građana danas se okupio u centru Beograda na velikom skupu pod sloganom "Srbija, jedna porodica", koji nudi bogat i raznovrstan program za sve uzraste.

O masovnosti današnjeg skupa svedoči i snimak iz centra Beograda, koji možete pogledati ispod.

"Zajedno gradimo budućnost Srbije! Svi smo jedna porodica!", jasna je poruka.

Sve o velikom skupu u Beogradu pročitajte klikom ovde.

Kurir.rs

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