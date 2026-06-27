Veliki broj građana prisustvuje skupu Srbija, jedna porodica u centru Beograda, a snimak iz prestonice svedoči o masovnosti okupljanja.
Politika
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Veliki broj građana danas se okupio u centru Beograda na velikom skupu pod sloganom "Srbija, jedna porodica", koji nudi bogat i raznovrstan program za sve uzraste.
O masovnosti današnjeg skupa svedoči i snimak iz centra Beograda, koji možete pogledati ispod.
"Zajedno gradimo budućnost Srbije! Svi smo jedna porodica!", jasna je poruka.
Sve o velikom skupu u Beogradu pročitajte klikom ovde.
Kurir.rs
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