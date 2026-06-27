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Na ulicama Beograda narod je razvukao džinovsku trobojku, dugu čak 500, široku devet metara, uoči skupa koji će se održati na platou ispred Narodne skupštine.

Razvijena najveća trobojka na skupu u Beogradu Foto: Petar Aleksić

To znači da bi džinovska srpska trobojka nadmašila jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza za čak 170 metara.

Ovaj vizuelni simbol nastajao je kroz višenedeljni rad velikog broja ljudi, a posebno žena koje su učestvovale u šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.

Zastava, po dimenzijama i simbolici, predstavlja jedan od najimpozantnijih vizuelnih projekata ovog tipa, sa ciljem da se prikaže kroz ljudsku priču, logistiku i razmere izrade.

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