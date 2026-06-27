Na ulicama Beograda razvijena je najveća trobojka ikada, duga 500 metara i teška 600 kilograma. Ovaj impresivni vizuelni simbol okuplja narod.
Politika
OVAKO SE VOLI SRBIJA! NAROD RAZVIO DŽINOVSKU TROBOJKU Duga čak 500, široka devet metara! Ovaj trenutak su svi čekali, POGLEDAJTE NESVAKIDAŠNJE PRIZORE
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Na ulicama Beograda narod je razvukao džinovsku trobojku, dugu čak 500, široku devet metara, uoči skupa koji će se održati na platou ispred Narodne skupštine.
Razvijena najveća trobojka na skupu u Beogradu Foto: Petar Aleksić
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To znači da bi džinovska srpska trobojka nadmašila jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza za čak 170 metara.
Ovaj vizuelni simbol nastajao je kroz višenedeljni rad velikog broja ljudi, a posebno žena koje su učestvovale u šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.
Zastava, po dimenzijama i simbolici, predstavlja jedan od najimpozantnijih vizuelnih projekata ovog tipa, sa ciljem da se prikaže kroz ljudsku priču, logistiku i razmere izrade.
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