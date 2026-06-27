NIKAD VEĆI SKUP, NIKAD BOLJA ATMOSFERA! Ana Brnabić za Kurir televiziju: Predsednik Vučić će sam gledati šta su ljudi zaokruživali od 15 predloga (VIDEO)
Predsednica parlamenta Ana Brnabić za Kurir televiziju je rekla da će predsednik Aleksandar Vučić sam gledati šta su ljudi zaokruživali od 15 predloga za bolju Srbiju.
"Srbija je jedna porodica i uvek će pobediti! Ljudima je dosta terora i Srbija je pobedila! Mislim da je mnogo, mnogo, mnogo ljudi došlo da da podršku pokaže podršku našem predsedniku i njegovoj porodici, posebno kada smo videli šta je sve, kakvi su svi planovi bili da se on proglasi za nečoveka, za monstruma. Čini mi se da nikada veći skup nije bio i da nikada bolja atmosfera nije bila! Posebno od kada se saznala ova laž o zvučnom topu moj osećaj je da su svi dođli da mu pruže pomoć i podršku!", rekla je Ana Brnabić.
Kako je istakla, jedva čeka govor predsednika Vučića.
"Naravno, ja jedva čekam obraćanje predsednika, njegove poruke. Ali je onako kad se viđam sa ljudima, to je njihova poruka: pozdravite nam predsednika, zahvalite mu se na borbi, zahvalite mu se na hrabrosti", kaže Brnabić.
Poruke prioriteta je sam lično pisao predsednik Aleksandar Vučić.
"Toliko da je te poruke i taj plan je on sam pisao. On je to lično pisao. On je seo razmišljao i on je to napisao. Nije puštao nekog drugog ili tim ljudi da to piše. Toliko mu je važno. Tako da želim da kažem ljudima da obrate pažnju na te prioritete i da zaista kažu šta su njihovih pet prioriteta. Mogu i da upišu ako oni imaju nešto što je njima još važnije. I ja mogu da garantujem, znajući Aleksandra i znajući ga, pa svi ovi ljudi ovde, da će on to sam analizirati i da će u odnosu na to praviti plan, plan koji ćemo izaći pred izbore", kaže Brnabić.