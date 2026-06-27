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Predsednica parlamenta Ana Brnabić za Kurir televiziju je rekla da će predsednik Aleksandar Vučić sam gledati šta su ljudi zaokruživali od 15 predloga za bolju Srbiju.

"Srbija je jedna porodica i uvek će pobediti! Ljudima je dosta terora i Srbija je pobedila! Mislim da je mnogo, mnogo, mnogo ljudi došlo da da podršku pokaže podršku našem predsedniku i njegovoj porodici, posebno kada smo videli šta je sve, kakvi su svi planovi bili da se on proglasi za nečoveka, za monstruma. Čini mi se da nikada veći skup nije bio i da nikada bolja atmosfera nije bila! Posebno od kada se saznala ova laž o zvučnom topu moj osećaj je da su svi dođli da mu pruže pomoć i podršku!", rekla je Ana Brnabić.

1/8 Vidi galeriju Svi bi da se slikaju s predsednicom Skupštine Foto: Kurir

Kako je istakla, jedva čeka govor predsednika Vučića.

"Naravno, ja jedva čekam obraćanje predsednika, njegove poruke. Ali je onako kad se viđam sa ljudima, to je njihova poruka: pozdravite nam predsednika, zahvalite mu se na borbi, zahvalite mu se na hrabrosti", kaže Brnabić.

02:57 Ana Brnabić o skupu "Srbija, jedna porodica" za Kurir televiziju: "Srbija je jedna porodica, Srbija je pobedila i Srbija će uvek pobediti" Izvor: Kurir televizija

Poruke prioriteta je sam lično pisao predsednik Aleksandar Vučić.