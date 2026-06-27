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Moćne mašine bajkera stigle su na veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica", u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici!

U razgovoru za Kurir, otkrili su zašto ga podržavaju i zbog čega su upriličili ovaj skup svojim prisustvom. 

Na moćnim mašinama su srpske trobojke i natpisi "Srbija pobeđuje". 

Dean Zelenović iz Moto kluba Despot šalje moćnu poruku sa skupa.

- Srbija zajedno! Srbija pobeđuje, samo sloga Srbina spasava! - rekao je za Kurir. 

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Bajkeri na skupu Izvor: Kurir

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Bajkeri na Terazijama 1  Izvor: Kurir

Kako saznajemo, na skup je došlo više od dve i po hiljade bajkera. 

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Bajkeri na skupu u Beogradu Izvor: Kurir

Bajker Sava Mirčić MK "Srpski vukovi", koji je poznat po natpisu na kacigi "Baba Jaga" ima tetovažu na levoj ruci "Nema nazad, iza je Srbija", a tu poruku i šalje sa skupa.

- Meni su pradeda i čukundeda prešli preko Albanije, deda nastadao od Nemaca, jedna je Srbija, trezvena domovina koju imamo - poručio je. 

Bajker Sava Mirčić Foto: Marko Karović

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Bajker Sava Mirčić MK Srpski vukovi Izvor: Kurir

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

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