MOĆNE MAŠINE, SRPSKE TROBOJKE I SNAŽNE PORUKE PODRŠKE! Pogledajte više od 2.500 bajkera na skupu podrške "Srbija, jedna porodica": "Jedna je domovina!" (VIDEO)
Moćne mašine bajkera stigle su na veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica", u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici!
U razgovoru za Kurir, otkrili su zašto ga podržavaju i zbog čega su upriličili ovaj skup svojim prisustvom.
Na moćnim mašinama su srpske trobojke i natpisi "Srbija pobeđuje".
Dean Zelenović iz Moto kluba Despot šalje moćnu poruku sa skupa.
- Srbija zajedno! Srbija pobeđuje, samo sloga Srbina spasava! - rekao je za Kurir.
Kako saznajemo, na skup je došlo više od dve i po hiljade bajkera.
Bajker Sava Mirčić MK "Srpski vukovi", koji je poznat po natpisu na kacigi "Baba Jaga" ima tetovažu na levoj ruci "Nema nazad, iza je Srbija", a tu poruku i šalje sa skupa.
- Meni su pradeda i čukundeda prešli preko Albanije, deda nastadao od Nemaca, jedna je Srbija, trezvena domovina koju imamo - poručio je.
Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs