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Moćne mašine bajkera stigle su na veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica", u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici!

U razgovoru za Kurir, otkrili su zašto ga podržavaju i zbog čega su upriličili ovaj skup svojim prisustvom.

Na moćnim mašinama su srpske trobojke i natpisi "Srbija pobeđuje".

Dean Zelenović iz Moto kluba Despot šalje moćnu poruku sa skupa.

- Srbija zajedno! Srbija pobeđuje, samo sloga Srbina spasava! - rekao je za Kurir.

00:07 Bajkeri na skupu Izvor: Kurir

00:08 Bajkeri na Terazijama 1 Izvor: Kurir

Kako saznajemo, na skup je došlo više od dve i po hiljade bajkera.

00:19 Bajkeri na skupu u Beogradu Izvor: Kurir

Bajker Sava Mirčić MK "Srpski vukovi", koji je poznat po natpisu na kacigi "Baba Jaga" ima tetovažu na levoj ruci "Nema nazad, iza je Srbija", a tu poruku i šalje sa skupa.

- Meni su pradeda i čukundeda prešli preko Albanije, deda nastadao od Nemaca, jedna je Srbija, trezvena domovina koju imamo - poručio je.

1/5 Vidi galeriju Bajker Sava Mirčić Foto: Marko Karović

00:21 Bajker Sava Mirčić MK Srpski vukovi Izvor: Kurir

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!