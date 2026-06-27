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Veličanstveni prizori mogu se videti danas u centru Beograda. Na skupu "Srbija, jedna porodica" građani su poslali snažnu poruku jedinstva i sloge. 

Na skupu je razvijena najveća srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 9 metara. Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa.

Zastava skup 27. jun Foto: Petar Aleksić

Na skup je stigao veliki broj građana iz cele Srbije, a neki od njih su došli peške, a na okupljanje u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije.

Građani skup 27.jun Foto: Kurir

Sa Zelenog venca do Skupštine je stigao i korteo u kojem su bili mladi, kao i velika grupa bajkera koja je od Palate Srbija prošla kroz grad.

Korteo skup 27. jun Foto: Kurir

Bajkeri skup 27. jun Foto: Petar Aleksić

Glavni program skup počinje u 18 časova, kada će okupljeni moći da vide humanoidne robote koji igraju "moravac", a zatim će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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