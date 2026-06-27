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Veličanstveni prizori mogu se videti danas u centru Beograda. Na skupu "Srbija, jedna porodica" građani su poslali snažnu poruku jedinstva i sloge.

Na skupu je razvijena najveća srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 9 metara. Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa.

1/11 Vidi galeriju Zastava skup 27. jun Foto: Petar Aleksić

Na skup je stigao veliki broj građana iz cele Srbije, a neki od njih su došli peške, a na okupljanje u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije.

1/10 Vidi galeriju Građani skup 27.jun Foto: Kurir

Sa Zelenog venca do Skupštine je stigao i korteo u kojem su bili mladi, kao i velika grupa bajkera koja je od Palate Srbija prošla kroz grad.

1/15 Vidi galeriju Korteo skup 27. jun Foto: Kurir

1/7 Vidi galeriju Bajkeri skup 27. jun Foto: Petar Aleksić