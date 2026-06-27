SLIKE IZ BEOGRADA KOJE GOVORE SVE Narod jasno poručuje - Srbija je jedna porodica (FOTO)
Veličanstveni prizori mogu se videti danas u centru Beograda. Na skupu "Srbija, jedna porodica" građani su poslali snažnu poruku jedinstva i sloge.
Na skupu je razvijena najveća srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 9 metara. Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa.
Na skup je stigao veliki broj građana iz cele Srbije, a neki od njih su došli peške, a na okupljanje u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije.
Sa Zelenog venca do Skupštine je stigao i korteo u kojem su bili mladi, kao i velika grupa bajkera koja je od Palate Srbija prošla kroz grad.
Glavni program skup počinje u 18 časova, kada će okupljeni moći da vide humanoidne robote koji igraju "moravac", a zatim će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.