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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom skupa "Srbija, jedna porodica", koji se održava u centru Beograda, a gde smo svedoci reke ljudi koji su došli da podrže predsednika!

- Hvala Srbijo! Počinjemo za sat - objavio je Vučić uz kadrove građana na veličanstvenom skupu!

Naime, predsednik je na Instagramu podelio kadrove sa skupa, na kome se vide reke ljudi koje su došle da mu izraze podršku.

1/8 Vidi galeriju "Hvala Srbijo", oglasio se Vučić uoči skupa u Beogradu Foto: Printscreen Instagram/buducnostsrbijeav

Uz to se i zahvalio svima, te najavio da za sat vremena počinje zvanični deo skupa.

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!