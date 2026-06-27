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Ministar kulture Nikola Selaković uključio se u specijal Kurir televizije povodom skupa "Srbija, jedna porodica" u Beogradu i istakao da građani treba da kažu šta žele više da vide u Srbiji i u šta više da se ulaže.

Selaković: Ovo je poruka zajedništva i budućnosti!

- Samo kada smo zajedno Srbija može da pobeđuje. Kada smo kao jedna porodica, možemo da nižemo uspehe i Srbija može da pobeđuje, baš onako kao što je pobeđivala prethodnih desetak godina, a pobeđivala je zahvaljujući ozbiljnoj, odgovornoj, vizionarskoj politici koju je vodio predsednik Vučić i koju i dalje vodi - kaže ministar Selaković.

Nikola Selaković, Ministar kulture Foto: Kurir Televizija

Ministar Selaković istakao je da je dosadašnja politika bila moguća zahvaljujući podršci građana i izrazio očekivanje da će skup biti masovan i dostojanstven, bez ikakvog nasilja. Dodao je da očekuje predstavljanje programa i politike koji će, kako je naveo, doprineti očuvanju mira i stabilnosti i učiniti Srbiju još boljim mestom za život.

On je posebno istakao i da je briga o najmlađima posebno bitna.

- Briga o najmlađima, ono što ste rekli je nešto veoma važno i samo ministarstvo na čijem sam čelu će u ovom naročito nastupajućem periodu imati sve više i više kulturnih programa koji će biti upravo orijentisani na naše najmlađe. Bez toga nema budućnosti, nema budućnosti ni za našu kulturu, ni za naš narod, ni za našu Srbiju - kaže ministar Selaković.

02:31 Nikola Selaković na skupu u Beogradu: "Samo kada smo zajedno, kada smo ujedinjeni i kada smo kao jedna porodica - Srbija može da pobeđuje" Izvor: Kurir televizija

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