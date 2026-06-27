Na skupu 'Srbija jedna porodica' predstavljena je najveća srpska zastava, duga više od 500 metara. Pogledajte kako je to izgledalo.
Politika
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Na skupu "Srbija jedna porodica" učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara.
Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa, a na čelu kolone je ministar finansija Siniša Mali.
Ovi kadrovi do sada nisu zabeleženi u Srbiji, a u nastavku teksta pogledajte kako je to izgledalo:
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