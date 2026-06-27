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Kao što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio, roboti Milutin i Dragutin u narodnoj nošnji i sa šajkačama na glavi zaigrali su "Moravac", praćeni harmonikom jednog od najtalentovanijeg mladog harmonikaša u zemlji, Vuka Đokića.

Predsednik Vučić i okupljeni građani su ih pozdravili aplauzom.

00:27 Roboti na skupu u Beogradu Izvor: Kurir

00:31 Roboti na skupu u Beogradu 1 Izvor: Kurir

1/8 Vidi galeriju Roboti igrali Moravac uz zvuke harmonikaša Vuka Đokića Foto: TV Pink Printscreen

Prvi srpski roboti — Milutin i Dragutin

- Poštovani građani, ovo su Milutin i Dragutin. Moja dvojica prijatelja, naši roboti, srpski roboti — sve je tu: nošnja naša, šajkača i "Moravac", koji igraju mnogo bolje nego ja - istakao je predsednik Vučić.

01:17 Predsednik predstavio Milutina i Dragutina - prve srpske robote! Izvor: Kurir

Ko je Vuk Đokić?

Vuk Đokić, vanserijski mladi umetnik iz Beograda koji paralelno pohađa osnovnu i srednju muzičku školu "Kornelije Stanković", 13-godišnji virtuoz na svojoj harmonici diktirao je ritam robotima!

Iza njegovih leđa stoji stroga disciplina, sati vežbanja i titula svetskog prvaka osvojena 2023. godine u Gruziji.

A danas je, pred hiljadama građana i ispred džinovske zastave od 500 metara dužine, njegova harmonika je uradila nešto neverovatno — udahnula dušu modernoj tehnologiji.

Za Vuka Đokića je ovo kruna dosadašnjeg truda i trenutak pun ponosa.

01:42 Harmonikaš Vuk Đokić za Kurir televiziju: "Osećam odgovornost i počastvovanost što nastupam pred predsednikom" Izvor: Kurir teleivizija

- Sa velikim zadovoljstvom ću svirati predsedniku Srbije jedno od najlepših dela srpske muzike. Veoma sam počastvovan i želim ovim putem zahvaliti svojoj državi na pozivu - rekao je za Kurir Vuk Đokić u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde je pred medijima imao probu s robotima s kojima je danas delio scenu.

00:39 š Vuk Đokić zasvirao Moravac, roboti opleli kolo Izvor: Kurir

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!