MILUTIN I DRAGUTIN ZAIGRALI MORAVAC NA SKUPU! Prvi srpski roboti uz zvuke harmonike Vuka Đokića: Pogledajte SPEKTAKULARNI NASTUP ispred Skupštine! (VIDEO)
Kao što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio, roboti Milutin i Dragutin u narodnoj nošnji i sa šajkačama na glavi zaigrali su "Moravac", praćeni harmonikom jednog od najtalentovanijeg mladog harmonikaša u zemlji, Vuka Đokića.
Predsednik Vučić i okupljeni građani su ih pozdravili aplauzom.
Prvi srpski roboti — Milutin i Dragutin
- Poštovani građani, ovo su Milutin i Dragutin. Moja dvojica prijatelja, naši roboti, srpski roboti — sve je tu: nošnja naša, šajkača i "Moravac", koji igraju mnogo bolje nego ja - istakao je predsednik Vučić.
Ko je Vuk Đokić?
Vuk Đokić, vanserijski mladi umetnik iz Beograda koji paralelno pohađa osnovnu i srednju muzičku školu "Kornelije Stanković", 13-godišnji virtuoz na svojoj harmonici diktirao je ritam robotima!
Iza njegovih leđa stoji stroga disciplina, sati vežbanja i titula svetskog prvaka osvojena 2023. godine u Gruziji.
A danas je, pred hiljadama građana i ispred džinovske zastave od 500 metara dužine, njegova harmonika je uradila nešto neverovatno — udahnula dušu modernoj tehnologiji.
Za Vuka Đokića je ovo kruna dosadašnjeg truda i trenutak pun ponosa.
- Sa velikim zadovoljstvom ću svirati predsedniku Srbije jedno od najlepših dela srpske muzike. Veoma sam počastvovan i želim ovim putem zahvaliti svojoj državi na pozivu - rekao je za Kurir Vuk Đokić u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde je pred medijima imao probu s robotima s kojima je danas delio scenu.
Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs