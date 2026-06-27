Politika
IMPRESIVNI SNIMAK IZ VAZDUHA Pogledajte atmosferu na platou Narodne skupštine! Reke ljudi se slile i poslale jasnu poruku: SRBIJA POBEĐUJE! (VIDEO)
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Beograd je danas u centru pažnje cele Srbije. Reke građana slile su se u prestonicu na skup "Srbija jedna porodica", gde su se okupili ljudi iz svih krajeva zemlje, ali i Srbi iz regiona.
Prestoničke ulice od ranih sati ispunjene su građanima, zastavama i atmosferom jedinstva i međusobne podrške.
Detaljnije o skupu i svim dešavanjima tokom celog dana pročitajte u Kurirovom blogu KLIKOM OVDE.
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