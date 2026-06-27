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Beograd je danas u centru pažnje cele Srbije. Reke građana slile su se u prestonicu na skup "Srbija jedna porodica", gde su se okupili ljudi iz svih krajeva zemlje, ali i Srbi iz regiona.

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Snimak iz vazduha 2 Izvor: Kurir

Prestoničke ulice od ranih sati ispunjene su građanima, zastavama i atmosferom jedinstva i međusobne podrške. 

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Snimak ispred Skupštine Srbije iz vazduha Izvor: Kurir

U međuvremenu je razvijena najveća zastava ikada, a potom je usledio i muzički program.

Detaljnije o skupu i svim dešavanjima tokom celog dana pročitajte u Kurirovom blogu KLIKOM OVDE.

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