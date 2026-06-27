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Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je poruka koja se šalje sa skupa "Srbija, jedna porodica" ta da se ne sme dozvoliti da Srbija stane i da se pokaže da je Srbija najjača složna i jedinstvena.

Mali je na raskrsnici Kneza Miloša i Kralja Milana, noseći najdužu zastavu Srbije ikada zajedno sa mnogim građanima koji su krenuli ka Narodnoj skupštini, kazao da noseći državnu zastavu poručuju da vole Srbiju, a da su najveća snaga Srbije upravo ljudi koji su došli u Beograd na skup.

- Pogledajte samo ovu zastavu iza mene. Ovo je najduža zastava ikada u istoriji Srbije. Ovo je, u stvari, poruka sa današnjeg skupa: volimo Srbiju, volimo našu zemlju, a snaga Srbije su upravo ovi ljudi koji nose ovu zastavu, ljudi koji su se okupili ovde danas - kazao je Mali.

Kako je dodao, žele da pokažu da se bore za nova radna mesta, za veće penzije, veće plate, za nove autoputeve, nove bolnice, nove škole.

- Nećemo da nam Srbija stane. A proteklih godinu i po dana pokušali su da nam rastave porodice, rastave društvo, rasture zemlju. Nisu pobedili. I evo danas da stavimo tačku i na tu priču i da pokažemo da je Srbija složna, jedinstvena, najjača kada je složna i jedinstvena i da su njena snaga ljudi - kazao je Mali.

Ministar je istakao da sa građanima Srbije hoće da pokaže način na koji se bori za svoju zemlju.

- Ako smo negde grešili, mi se izvinjavamo, ali hoćemo da zajedno sa svim građanima Srbije, sa narodom Srbije, pokažemo kako se bori za svoju zemlju. Neka ova zastava govori više od hiljadu mojih reči. Ovo je prava slika Srbije. Ovo je ponos naše zemlje. Ja sam presrećan, preponosan - kazao je.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće građanima, a Mali kaže da očekuje da čuje veoma važne vesti za građane Srbije.

- Očekujem veoma važne vesti za građane Srbije. I zato mi je važno da ga svi čuju. I stvari koje se odnose na ekonomski program, stvari koje se odnose na budućnost Srbije, stvari koje se odnose na ono što ćemo u ponedeljak i predstaviti, kao što je on najavio, i našim najstarijim sugrađanima i onima koji su socijalno ugroženi, da pokažemo i koliko nam je finansijski jaka i stabilna Srbija i koliko brinemo o drugima - naglasio je ministar finansija.

00:38 Bajkeri stižu na skup 27. juna Izvor: Kurir

Kako kaže, očekuje i da čuje ime liste sa kojom će izaći na predstojeće izbore.

- Idemo na izbore i neka Srbija pobedi. A Srbija pobeđuje, i evo, vidi se i po broju ljudi koji su se ovde okupili", naveo je Mali.

Na pitanje da li je očekivao ovoliki odaziv, Mali je kazao da nije iznenađen jer svakodnevno razgovara sa ljudima.

Kako je naglasio, ljudima je dosta blokada, nasilja, mržnje.

- Oni hoće da Srbija raste, da se razvija, da dižemo plate, dižemo penzije, da našoj deci ostavimo bolju i lepšu budućnost. Tako da nisam iznenađen, ali mi je puno srce. Ovo je podrška našem predsedniku, ovo je podrška Srbiji - naglasio je Mali.

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