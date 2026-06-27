"TE 2012. ŽIVELI SMO U BEZNAĐU" Vučić: Za ovih 14 godina uradili smo mnogo toga! Napravili smo velike stvari za našu zemlju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći na današnjem veličanstvenom skupu "Srbija, jedna porodica", podsetio kakav je bio život u našoj zemlji 2012. godine.
"Te 2012. godine živeli smo u beznađu, nije potrebna velika i dubinska analiza. Nezaposlenost je bila na rekordnom evropskom nivou od 25,9%, fabrike su se zatvarale svakoga dana, penzioni fond nije postojao, dinar je slabio na dnevnom nivou. Ponižavali smo se svuda u regionu, Evropi i svetu, od nacionalnih interesa ni čuvali ni sačuvali nismo ništa", rekao je predsednik Vučić i nastavio:
"Ćutali smo kada se odvajala Crna Gora, ćutali smo i kada se odvajalo Kosovo i Metohija, pravili su se da ne vide, sklanjali su se u druge zemlje, tražili krivca u svakom drugom, samo ne u sebi. I te 2012. kada su ljudi odlučili da menjaju stvari, zatekli smo praznu kasu. Zatekli smo kasu u kojoj nije bilo ni za prvu isplatu penzija, a kamoli za nešto više. Za ovih 14 godina uradili smo mnogo toga i promenili mnogo toga. Napravili smo velike stvari za našu zemlju. Ne ja, već vi".
"Ja nikada ništa ne bih to mogao da uradim, niti svi ljudi oko mene, da nije bilo vas, građana Srbije, koji ste želeli promene, koji ste verovali u promene i koji ste bili sigurni da možemo bolje i da možemo sigurnije da vodimo Srbiju. Sačuvali smo mir u najtežim uslovima, sačuvali smo slobodu, sačuvali smo nezavisnost naše zemlje", dodao je Vučić.
Podsetio je da je zaposledno više od 550.000 ljudi više u odnosu na 2012. godinu.
"Doveli smo desetine milijardi investicija u našu zemlju, otvarali fabrike širom Srbije. Da li je bilo dovoljno? Nikada nije dovoljno. I nikada nisam bio sasvim zadovoljan. Istovremeno smo gradili zemlju. Za samo 12 godina izgradili smo 651 km autoputeva i brzih saobraćajnica. U prethodnih 70 godina izgradili su 596 km, a mi sada gradimo još 435 km. I to vi gradite, poštovani građani Srbije. Zahvaljujući vama to radimo zajedno".
"Vi ste ti koji ste znali kako da sačuvate Srbiju u odsudnom trenutku. I nemojte da zaboravite samo jednu stvar: neretko mislimo da se stvari podrazumevaju, ne podrazumevaju se. Mnogi su mislili 2000. ne može da bude teže i ne može da bude gore, a onda su došli oni koji su opljačkali i razorili sve, onda su došli oni koji su nam uzeli budućnost", naveo je predsednik Srbije i dodao:
"E zato je bilo strašno važno da se izborimo za te promene i da pokažemo da zemlja može da se upravlja drugačije".