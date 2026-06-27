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"Te 2012. godine živeli smo u beznađu, nije potrebna velika i dubinska analiza. Nezaposlenost je bila na rekordnom evropskom nivou od 25,9%, fabrike su se zatvarale svakoga dana, penzioni fond nije postojao, dinar je slabio na dnevnom nivou. Ponižavali smo se svuda u regionu, Evropi i svetu, od nacionalnih interesa ni čuvali ni sačuvali nismo ništa", rekao je predsednik Vučić i nastavio:

"Ćutali smo kada se odvajala Crna Gora, ćutali smo i kada se odvajalo Kosovo i Metohija, pravili su se da ne vide, sklanjali su se u druge zemlje, tražili krivca u svakom drugom, samo ne u sebi. I te 2012. kada su ljudi odlučili da menjaju stvari, zatekli smo praznu kasu. Zatekli smo kasu u kojoj nije bilo ni za prvu isplatu penzija, a kamoli za nešto više. Za ovih 14 godina uradili smo mnogo toga i promenili mnogo toga. Napravili smo velike stvari za našu zemlju. Ne ja, već vi".

1/14 Vidi galeriju Moćne poruke predsednika Srbije Foto: Marko Karović

"Ja nikada ništa ne bih to mogao da uradim, niti svi ljudi oko mene, da nije bilo vas, građana Srbije, koji ste želeli promene, koji ste verovali u promene i koji ste bili sigurni da možemo bolje i da možemo sigurnije da vodimo Srbiju. Sačuvali smo mir u najtežim uslovima, sačuvali smo slobodu, sačuvali smo nezavisnost naše zemlje", dodao je Vučić.

Podsetio je da je zaposledno više od 550.000 ljudi više u odnosu na 2012. godinu.

"Doveli smo desetine milijardi investicija u našu zemlju, otvarali fabrike širom Srbije. Da li je bilo dovoljno? Nikada nije dovoljno. I nikada nisam bio sasvim zadovoljan. Istovremeno smo gradili zemlju. Za samo 12 godina izgradili smo 651 km autoputeva i brzih saobraćajnica. U prethodnih 70 godina izgradili su 596 km, a mi sada gradimo još 435 km. I to vi gradite, poštovani građani Srbije. Zahvaljujući vama to radimo zajedno".

"Vi ste ti koji ste znali kako da sačuvate Srbiju u odsudnom trenutku. I nemojte da zaboravite samo jednu stvar: neretko mislimo da se stvari podrazumevaju, ne podrazumevaju se. Mnogi su mislili 2000. ne može da bude teže i ne može da bude gore, a onda su došli oni koji su opljačkali i razorili sve, onda su došli oni koji su nam uzeli budućnost", naveo je predsednik Srbije i dodao: