- Beskrajno sam vam zahvalan na ogromnoj podršci, na ogromnoj ljubavi, jer bez vas nikada ništa ne bih mogao da uradim. Beskrajno vam hvala što ste razumeli i teške poteze koje smo morali da povlačimo. Beskrajno vam hvala što ste verovali, a ja vam kažem da sam vam služio i vernije od onoga što možete da zamislite i pomislite u svakom trenutku. I u najtežim trenucima kada su mnogi povijali kičmu, ja nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar na svetu i Zemaljskoj, i da sam stajao čvrst kao stena i uspravan kao jablan pred svima, štiteći svoju zemlju, štiteći svoju otadžbinu. A onda su, pre godinu i po dana, pre godinu i po dana, pokušali su da nam sruše zemlju - poručio je Vučić na skupu "Srbija, jedna porodica".