MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA "Kada su mnogi povijali kičmu, ja nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar na svetu"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas narodu okupljenom ispred Skupštine Srbije da bez njih ništa ne bi mogao da uradi.
- Beskrajno sam vam zahvalan na ogromnoj podršci, na ogromnoj ljubavi, jer bez vas nikada ništa ne bih mogao da uradim. Beskrajno vam hvala što ste razumeli i teške poteze koje smo morali da povlačimo. Beskrajno vam hvala što ste verovali, a ja vam kažem da sam vam služio i vernije od onoga što možete da zamislite i pomislite u svakom trenutku. I u najtežim trenucima kada su mnogi povijali kičmu, ja nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar na svetu i Zemaljskoj, i da sam stajao čvrst kao stena i uspravan kao jablan pred svima, štiteći svoju zemlju, štiteći svoju otadžbinu. A onda su, pre godinu i po dana, pre godinu i po dana, pokušali su da nam sruše zemlju - poručio je Vučić na skupu "Srbija, jedna porodica".
Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.