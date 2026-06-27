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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras narodu na skupu "Srbija, jedna porodica" na platou ispred Narodne skupštine Srbije, pred više od 200.000 okupljenih građana. 

Predsednik je podelio snimke sa veličanstvenog skupa!

- Hvala, Srbijo!

Hvala svakom čoveku koji je danas svojim prisustvom pokazao koliko voli svoju zemlju. Vaša snaga, energija i zajedništvo su najveća podrška Srbiji i njenoj budućnosti.

Ponosan na naš narod. Zajedno možemo sve! - napisao je predsednik Vučić. 

Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našem tekstu OVDE

Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

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