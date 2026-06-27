Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon skupa "Srbija, jedna porodica" i zahvalio građanima na podršci. Uz snimke sa skupa poručio je da su zajedništvo i ljubav prema Srbiji najveća snaga zemlje
Veličanstveni skup
"PONOSAN NA NAŠ NAROD! HVALA, SRBIJO!" Vučić podelio snimke sa više od 200.000 ljudi na veličanstvenom skupu, pa se NJIMA direktno obratio! (VIDEO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras narodu na skupu "Srbija, jedna porodica" na platou ispred Narodne skupštine Srbije, pred više od 200.000 okupljenih građana.
Predsednik je podelio snimke sa veličanstvenog skupa!
- Hvala, Srbijo!
Hvala svakom čoveku koji je danas svojim prisustvom pokazao koliko voli svoju zemlju. Vaša snaga, energija i zajedništvo su najveća podrška Srbiji i njenoj budućnosti.
Ponosan na naš narod. Zajedno možemo sve! - napisao je predsednik Vučić.
Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našem tekstu OVDE.
Sve o spektakularnom skupu možete pratiti u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs
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