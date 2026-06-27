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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja na velikom skupu u Beogradu poručio da je Srbija sada jedna od snažnijih i i najbrže rastućih zemalja u Evropi.

Kako je istakao, najbrže je rastuća u regionu, a četvrta u Evropi.

- Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta u Evropi; ne kako ja kažem, već kako kaže Međunarodni monetarni fond. Nemojte da zaboravite da smo tamo 2014. godine zaostajali za gotovo svima u regionu. Crna Gora je čak 50% imala veće plate od Srbije, 50%, ne 5%. Danas smo ispred njih - poručio je Vučić.

1/14 Vidi galeriju Moćne poruke predsednika Srbije Foto: Marko Karović

Predsednik je potom otkrio da će u ponedeljak izaći sa novim planom za penzionere.

- Danas smo ispred njih zahvaljujući vašem radu, zahvaljujući ogromnim promenama i teškim reformama kroz koje smo prošli. I posebno hoću da se zahvalim penzionerima, onima koji su naše reforme razumeli i kad je njima bilo najteže.

- Kad je njima bilo najteže, znali su da država radi i za svoju i za njihovu dobrobit. Zato vam obećavam, u ponedeljak ćete čuti novi plan, bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje - rekao je Vučić.