OVO SU MI POSLEDNJI DANI I POSLEDNJE NEDELJE KAO PREDSEDNIKA REPUBLIKE! Vučić: Na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u govoru na današnjem veličanstvenom skupu "Srbija, jedna porodica" rekao da su mu ovo poslednji dani i poslednje nedelje kao predsednika Republike.
"Poštovani građani, ovo je poslednji put da se kao predsednik obraćam pred ovolikim brojem ljudi. Hoću nešto lično da vam kažem - 14 godina verno služim svojoj zemlji, 14 godina i kao potpredsednik vlade, i kao predsednik vlade, i kao predsednik Republike. Na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na zemljinoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Nikome drugom nikada nisam hteo da služim, sem vama, građanima Srbije, i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji. Govorili su vam da nikada neću otići sa predsedničkog mesta, da ću na silu da ostanem na tom mestu. Neću, ovo su moji poslednji dani i poslednje nedelje kao predsednika Republike", rekao je Vučić i dodao:
"I beskrajno sam vam zahvalan na ogromnoj podršci, na ogromnoj ljubavi, jer bez vas nikada ništa ne bih mogao da uradim. Beskrajno vam hvala što ste razumeli i teške poteze koje smo morali da povlačimo. Beskrajno vam hvala što ste verovali, a ja vam kažem da sam vam služio i vernije od onoga što možete da zamislite i pomislite u svakom trenutku. I u najtežim trenucima kada su mnogi povijali kičmu, ja nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar na svetu i kugli zemaljskoj, i da sam stajao čvrst kao stena i uspravan kao jablan pred svima, štiteći svoju zemlju, štiteći svoju otadžbinu. A onda su, pre godinu i po dana, pre godinu i po dana, pokušali su da nam sruše zemlju".