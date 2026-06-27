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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u govoru na današnjem veličanstvenom skupu "Srbija, jedna porodica" rekao da su mu ovo poslednji dani i poslednje nedelje kao predsednika Republike.

"Poštovani građani, ovo je poslednji put da se kao predsednik obraćam pred ovolikim brojem ljudi. Hoću nešto lično da vam kažem - 14 godina verno služim svojoj zemlji, 14 godina i kao potpredsednik vlade, i kao predsednik vlade, i kao predsednik Republike. Na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na zemljinoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Nikome drugom nikada nisam hteo da služim, sem vama, građanima Srbije, i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji. Govorili su vam da nikada neću otići sa predsedničkog mesta, da ću na silu da ostanem na tom mestu. Neću, ovo su moji poslednji dani i poslednje nedelje kao predsednika Republike", rekao je Vučić i dodao:

1/14 Vidi galeriju Moćne poruke predsednika Srbije Foto: Marko Karović