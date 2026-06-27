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Dženan Preljević (20) iz Prijepolja rekao je za Kurir da je jutros u 9 časova krenuo iz navedenog grada kako bi prisustvovao veličanstvenom skupu "Srbija, jedna porodica" u Beogradu, gde je podržao predsednika Vučića i njegovu politiku.

- U 9 časova sam krenuo jutros iz Prijepolja da bih danas bio deo ovog skupa. Prvi put slušam uživo predsednika I puno mi je srce. Od našeg Ace nema boljeg, sve nam je dao. Moje kolege blokiraju našu zemlju, a ja sam za to da ona ide napred. Ovi blokaderi se trude da ga ruše, ali neće uspeti jer on ima nas koji ga podržavamo - rekao je Preljević za Kurir.



Kako je naglasio, najveći utisak skupa ostavili su govor predsednika i roboti koji su igrali “Moravac”.

- Mi samo želimo mir i stabilnost, a to nam jedino on može pružiti. Povećao ja starima penzije, to mojoj baki mnogo znači. Živeo nam predsednik i neka nastavi tako - poručio je Dženan za Kurir.

Kako je naglasio, najveci utisak skupa ostavio je govor predsednika i roboti koji su igrali Moravac.

Dodao je i da predsednik, kako kaže, uvek šalje poruke mira i sloge.

- MI smo to gledali samo na TV-u, a sad smo i uživo imali prilike da vidimo. I to nam je sve omogućio on. Predsednik nam uvek šalje poruke mira i sloge, time treba da se vodimo - istakao je.