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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će za nekoliko nedelja podneti ostavku i dodao da će se SNS lista na predstojećim izborima zvati "Ujedinjena Srbija".

Govoreći na skupu "Srbija, jedna porodica", predsednik Vučić je pričao o izborima.

"Hoću pre svega da se zahvalim i svim našim koalicionim partnerima sa kojima smo do sada obavljali vlast. Hvala im na tome. I kada je bilo teško, ponekad nisu, ali ponekad i mnogi od nas nisu bili uz nas. Tako da, razumem ih, razumem ih. Hvala im na tome što su u svim drugim trenucima bili zajedno sa nama i podizali Srbiju", počeo je Vučić i dodao:

"Ja ću sada da vam iznesem predlog. Ja ću samo još nekoliko nedelja da budem predsednik. Tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno i hvala Bogu da nije. Tako da, hvala vam na svim lepim željama i rečima. Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno poverenje, pomoći da dobijemo narodno poverenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne četiri godine".

1/14 Vidi galeriju Moćne poruke predsednika Srbije Foto: Marko Karović

Potom je Vučić govorio o SNS listi.

"I moj je predlog bio, koji su oni prihvatili, mnogima će da liči na nešto što su drugi predlagali na njihova imena, ali ima suštinska razlika. Nekad su te rečice mnogo značajne. Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima, zove "Ujedinjena Srbija". Ne "Ujedinjeni za nešto", već "Ujedinjena Srbija". To je najlepši moto koji možemo da imamo".

Dodao je da "celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste".

"I onima koji su rekli i koji su nam pretili kako imaju dvotrećinsku podršku, kako ćemo da plivamo preko Save i Dunava, mi smo trpeljivo i strpljivo slušali. Dakle, ja samo hoću da im kažem, ako budemo radili kako treba, ako budemo imali vašu energiju, i ja ću malo da vam pomognem, učestvovaću zajedno sa vama u tom poduhvatu, onda verujem da ćemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikada ranije. Izaćićemo sa svim rezultatima, izaćićemo sa svim ovim planovima i programima, izaćićemo sa tim kako ćemo i dalje da pomažemo našem narodu, ma gde da živi i šta je sve drugo što možemo i moramo da menjamo u narednom periodu".

Vučić je rekao da će u narednom periodu da pomiluje mnoge ljude.

"Pomilovaću i naše, kako bi neko rekao, pogrešno i njihove, jer su to sve naši ljudi. I naši i njihovi su naši. Mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Neću moći sve, neću moći sve one koji su činili najteža dela, ali sve one koji su iz neznanja, nehata, slučajnosti počinili neka dela, progledaću kroz prste i pokazaću da moramo da budemo jedna i ujedinjena Srbija. Ako vi budete smatrali, hoću i to da vam kažem, da vam moja pomoć i podrška nije potrebna, mene ne morate da sklanjate, sam ću se skloniti".

Pokazujući na zgradu Predsedništva, potom je dodao: