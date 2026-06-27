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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su neki hteli Srbiju na kolenima i da su pokušali da unište budućnost.

- Pre godinu dana pokušali su da nam unište Srbiju, zašto bi im odgovaralo da Srbija napreduje brže od svih drugih? Zašto bi oni hteli da Srbija ide brže, snažnije, jače od svih drugih? Pa naravno da ne bi. Nikada nisu hteli. Zato su hteli Srbiju na kolenima. Zato su nam uništili fakultete i univerzitete i škole. Od njih pretvorili u opštinske odbore političkih stranaka, ono što nikada nisu bili. Pokušali su da nam unište budućnost. Pokušali su da nam kažu: "Nemate pravo da mislite drugačije - rekao je predsednik.

1/14 Vidi galeriju Moćne poruke predsednika Srbije Foto: Marko Karović

On je naglasio da su pokušali su da ukinu demokratiju, da svako ko bi rekao nešto drugačije ne sme da prođe ulicom, jer oni će da ga napadnu.

- I nisu za to kriva, nisu za to kriva ta naša deca. Nisu za to krivi ti studenti. Oni su samo naivno poverovali da oni odlučuju o tome. Prvo su bili igračka u rukama naših političara, zatim igračka u nečijim tuđim rukama. Molio sam ih za razgovore. Za sve druge su imali vremena. Sa svima drugima su hteli da razgovaraju. Samo sa svojim predsednikom i sa ljudima iz svoje zemlje nikada nisu hteli da razgovaraju. Njihovi predstavnici sa univerziteta, koje vi plaćate, poštovani građani, nema stranca s kojim nisu razgovarali. Samo sa nama nisu hteli da razgovaraju - naveo je predsednik.

Vučić je naglasio da im danas opet pružaju ruku za razgovor.