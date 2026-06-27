"POTREBNE SU NAM PROMENE SA LJUDIMA NA BOLJE, A NE POVRATAK U PROŠLOST I UNIŠTENJE SRBIJE" Vučić: Nismo zaboravili ono što su nam radili protekle godine
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su neki hteli Srbiju na kolenima i da su pokušali da unište budućnost.
- Pre godinu dana pokušali su da nam unište Srbiju, zašto bi im odgovaralo da Srbija napreduje brže od svih drugih? Zašto bi oni hteli da Srbija ide brže, snažnije, jače od svih drugih? Pa naravno da ne bi. Nikada nisu hteli. Zato su hteli Srbiju na kolenima. Zato su nam uništili fakultete i univerzitete i škole. Od njih pretvorili u opštinske odbore političkih stranaka, ono što nikada nisu bili. Pokušali su da nam unište budućnost. Pokušali su da nam kažu: "Nemate pravo da mislite drugačije - rekao je predsednik.
On je naglasio da su pokušali su da ukinu demokratiju, da svako ko bi rekao nešto drugačije ne sme da prođe ulicom, jer oni će da ga napadnu.
- I nisu za to kriva, nisu za to kriva ta naša deca. Nisu za to krivi ti studenti. Oni su samo naivno poverovali da oni odlučuju o tome. Prvo su bili igračka u rukama naših političara, zatim igračka u nečijim tuđim rukama. Molio sam ih za razgovore. Za sve druge su imali vremena. Sa svima drugima su hteli da razgovaraju. Samo sa svojim predsednikom i sa ljudima iz svoje zemlje nikada nisu hteli da razgovaraju. Njihovi predstavnici sa univerziteta, koje vi plaćate, poštovani građani, nema stranca s kojim nisu razgovarali. Samo sa nama nisu hteli da razgovaraju - naveo je predsednik.
Vučić je naglasio da im danas opet pružaju ruku za razgovor.
- Danas im opet pružamo ruku i kažemo, i hiljadu puta ste odbili da razgovarate, mi hiljadu prvi put ćemo da vam pružimo ruku, vi ste naše sestre, naša braća, hoćemo da razgovaramo sa vama. Zabludeli ste, izmanipulisani ste, hoćemo da razgovaramo sa vama. Mi vam praštamo sve to što ste radili, ali nismo naivni i nećemo zaboraviti ništa od onoga što je činjeno ovoj zemlji u prethodnih godinu i po dana. Ne smemo to da zaboravimo jer bi nam se to ponovilo, razorili bi nam zemlju za godinu, dve ili tri, a to više nikada nikome ne smemo da dopustimo. Promene su nam potrebne, ali moramo da promene pravimo sa onim ljudima koji mogu da donesu stvarne i promene na bolje, a ne povratak u prošlost, a ne promene na lošije, a ne uništenje Srbije - poručio je Vučić.