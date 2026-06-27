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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas narodu koji je došao na skup ispred Skupštine Srbije.

- Četrnaest godina verno služim svojoj zemlji. Na svakom mestu i u svakom trenutku samo sam Srbiji služio. U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na Zemljinoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Beskrajno zahvalan na ogromnoj podršci i ljubavi, jer bez vas nikada ništa ne bih mogao da uradim. Beskrajna hvala što ste verovali - rekao je predsednik.

On je poručio da je mnogo toga urađeno.