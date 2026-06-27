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Beograd je danas u centru pažnje cele Srbije, jer se upravo na platou ispred Narodne skupštine skupilo 207.000 ljudi kako bi lično od predsednika Srbije Aleksandra Vučića čuli planove za budućnost i napredak zemlje.

 Prestoničke ulice su već od jutarnjih sati bile ispunjene građanima, zastavama i atmosferom jedinstva i međusobne podrške.

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Veličanstven snimak skupa 27. juna Izvor: Kurir

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Veličanstven snimak skupa 27. juna 1 Izvor: Kurir

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Veličanstven snimak skupa 27. juna 2 Izvor: Kurir

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Veličanstven snimak skupa 27. juna 3 Izvor: Kurir

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Veličanstven snimak skupa 27. juna 4 Izvor: Kurir

Na skupu "Srbija jedna porodica" učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara.

Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosio je veliki broj učesnika skupa, a na čelu kolone bio je ministar finansija Siniša Mali.

Na skup je stigao veliki broj građana iz cele Srbije, a neki od njih su došli peške.

Na okupljanje u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije.

Sa Zelenog venca do Skupštine je stigao i korteo u kojem su bili mladi, kao i velika grupa bajkera koja je od Palate Srbija prošla kroz grad.

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