MOĆNI KADROVI! POGLEDAJTE DRON SNIMKE VELIČANSTVENOG SKUPA Od ovih prizora će zaigrati srce svakom građaninu! Ovako izgleda UJEDINJENA SRBIJA
Beograd je danas u centru pažnje cele Srbije, jer se upravo na platou ispred Narodne skupštine skupilo 207.000 ljudi kako bi lično od predsednika Srbije Aleksandra Vučića čuli planove za budućnost i napredak zemlje.
Prestoničke ulice su već od jutarnjih sati bile ispunjene građanima, zastavama i atmosferom jedinstva i međusobne podrške.
Na skupu "Srbija jedna porodica" učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara.
Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosio je veliki broj učesnika skupa, a na čelu kolone bio je ministar finansija Siniša Mali.
Na skup je stigao veliki broj građana iz cele Srbije, a neki od njih su došli peške.
Na okupljanje u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije.
Sa Zelenog venca do Skupštine je stigao i korteo u kojem su bili mladi, kao i velika grupa bajkera koja je od Palate Srbija prošla kroz grad.