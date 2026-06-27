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U Beogradu je danas održan skup "Srbija jedna porodica", kojem je, prema podacima MUP-a, prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost.

01:04 Snažna poruka poslata sa skupa u Beogradu Izvor: Kurir

Građani koji su došli iz mesta širom Srbije poslali su jasnu poruku: da žele da idu u budućnost, u kojoj će Srbija biti ujedinjena zemlja.

00:52 Zajedno gradimo budućnost Srbije Izvor: Kurir

- Pre godinu dana pokušali su da nam unište Srbiju, zašto bi im odgovaralo da Srbija napreduje brže od svih drugih? Zašto bi oni hteli da Srbija ide brže, snažnije, jače od svih drugih? Pa naravno da ne bi. Nikada nisu hteli. Zato su hteli Srbiju na kolenima. Zato su nam uništili fakultete i univerzitete i škole. Od njih pretvorili u opštinske odbore političkih stranaka, ono što nikada nisu bili. Pokušali su da nam unište budućnost. Pokušali su da nam kažu: "Nemate pravo da mislite drugačije. Pokušali su da nam ukinu demokratiju, da svako ko bi rekao nešto drugačije ne sme da prođe ulicom, jer oni će da ga napadnu - poručio je predsednik Vučić.

On je rekao da se narodu mora ponuditi jedinstvo a ne podele.

- Mi moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Oni su pokušali da podele naše porodice, pokušali su da podele naše društvo, da podele našu državu, pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece", rekao je Vučić.

Istakao je da želi slobodnu i ujedinjenu Srbiju.