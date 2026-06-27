"Ujedinjena Srbija. To je nebo pod kojim smo se okupili. To je zemlja na kojoj stojimo - svoji na svome. U susret Vidovdanu pokazali smo još jednom da su sloboda naroda i nezavisnost države najvažniji temelji koje ćemo sačuvati", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: