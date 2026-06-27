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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je današnjem veličanstenom skupu "Srbija, jedna porodica", gde je predsednik Aleksandar Vučić otkrio da će se lista za predstojeće izbore zvati "Ujedinjena Srbija".

"Ujedinjena Srbija. To je nebo pod kojim smo se okupili. To je zemlja na kojoj stojimo - svoji na svome. U susret Vidovdanu pokazali smo još jednom da su sloboda naroda i nezavisnost države najvažniji temelji koje ćemo sačuvati", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Predsednik je saopštio važne poruke, a detaljan program za sigurnost svih porodica predstaviće početkom sedmice. Važno je da smo prevazišli podele, koje su nam uvek kroz istoriju nametane spolja preko pojedinih iznutra. Kada Srbija pobeđuje - svi su pobednici. Kada Srbija gubi svi smo poraženi".

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