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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je, na skupu za Srbiju, zaokružila pet od 15 prioriteta koje smatra najznačajnimim za budućnost Srbije.

"Srbija pobeđuje!", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski.

Kako navodi, prioritete je zaokruživala uz taktove "moravca", dok su igrali roboti.

"Tu smo da zaokružimo prioritete. Građani imaju priliku da kažu sa čim su saglasni, sa čime nisu, da napišu na poleđini neki komentar, ali da zaokruže pet od 15 ponuđenih. Svi su svakako važni", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ona je potom otkrila kako je glasala: