"SRBIJA POBEĐUJE!" Ministarka Đurđević Stamenkovski otkrila koje predloge za budućnost Srbije je zaokružila na današnjem skupu u Beogradu (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je, na skupu za Srbiju, zaokružila pet od 15 prioriteta koje smatra najznačajnimim za budućnost Srbije.
"Srbija pobeđuje!", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski.
Kako navodi, prioritete je zaokruživala uz taktove "moravca", dok su igrali roboti.
"Tu smo da zaokružimo prioritete. Građani imaju priliku da kažu sa čim su saglasni, sa čime nisu, da napišu na poleđini neki komentar, ali da zaokruže pet od 15 ponuđenih. Svi su svakako važni", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.
Ona je potom otkrila kako je glasala:
"Veća briga o ljudima, borba za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, bolje obrazovanje za našu decu i mlade i veća konkurentnost u visokoobrazovanim institucijama. Jer budućnost zemlje stvaraju samoinicijativni. Smanjenje cene lekova, da nam zdravstvena zaštita bude za sve dostupna. Veća ulaganja u poljoprivredu, zato što verujem da je opstanak sela, opstanak države. Ja tako glasam. A vi kažete šta su vaši prioriteti. Srbija pobeđuje!"