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Moćne reči predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa veličanstvenog skupa "Srbija, jedna porodica", koji je skupio više od 200.000 ljudi, dugo će se pamtiti. 

- Ljudi su nam najvažniji. Video sam da ste iz svih krajeva Srbije došli, i ne samo iz Srbije, iz Republike Srpske i Severne Makedonije, Crne Gore. Hvala vam zbog toga, ali vam još jednom hvala na čudesnom dočeku. Hvala vam što vam, po ovom teškom, užasno teškom vremenu, nije bilo teško da dođete ovde i da budemo zajedno, da budemo ujedinjeni i da pošaljemo poruke od najvećeg značaja za budućnost naše zemlje svim našim građanima - rekao je, između ostalog, predsednik Vučić, gde se na kraju i zahvalio građanima na skupu. 

Moćan govor predsednika Vučića pročitajte u našem tekstu OVDE

Sve o spektakularnom skupu pogledajte u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

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