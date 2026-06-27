Politika
GROZOMORNE UVREDE BLOKADERA! Učesnike skupa u centru Beograda naziva "ološem, đubradima i kriminalcima" - PRIŽELJKUJE IM SMRT!
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Advokat Čedomir Kokanović uputio je danas jezive uvrede ljudima koji su okupili u centru Beograda.
Kokanović, koji je već poznat po pretnjama predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, napisao je da su učesnici, između ostalog, "ološ, đubrad i kriminalci".
- Danas je skup malobrojnih preostalih ološa, đubradi, g****, retarda i kriminalaca, rođenih kao incestuozni produkt silovanja između majki k**** i očeva alkoholičara, a na čelu sa žvalavom p*********, i izdajnika Kosova. Crkli dabogda - napisao je na on na društvenim mrežama.
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